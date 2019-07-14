«Восточный экспресс банк» оштрафовали за навязывание допуслуг в Ростовской области

При проверке выяснилось, что отдельные условия кредитного договора действительно противоречат российскому законодательству в области защиты прав потребителей. Например, в одном из пунктов договора было указано, что погашение кредита осуществляется путем списания банком денежных средств с текущего банковского счета, способы пополнения которого указаны на сайте компании. Также в договоре были зафиксированы нарушения закона № 353-ФЗ «О потребительском займе» в части уступки прав требований третьему лицу.