rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Восточный экспресс банк» оштрафовали за навязывание допуслуг в Ростовской области

14 июля 2019, 10:41
Фото: pixabay.com
К административной ответственности был привлечен «Восточный экспресс банк» по жалобе жительницы Ростовской области, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Так, жительница Ростовской области обратилась в региональный Роспотребнадзор и сообщила о навязывании ПАО КБ «Восточный» дополнительных услуг, указанных в договоре кредитования, что нарушает права потребителя.

При проверке выяснилось, что отдельные условия кредитного договора действительно противоречат российскому законодательству в области защиты прав потребителей. Например, в одном из пунктов договора было указано, что погашение кредита осуществляется путем списания банком денежных средств с текущего банковского счета, способы пополнения которого указаны на сайте компании. Также в договоре были зафиксированы нарушения закона № 353-ФЗ «О потребительском займе» в части уступки прав требований третьему лицу.

В результате Роспотребнадзор привлек кредитно-финансовую организацию к административной ответственности и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Не согласившись с решением надзорного органа «Восточный экспресс банк» попытался оспорить его в суде, но и суд оказался на стороне потребителя.

Ранее стало известно, что имущество банка «Донинвест» вновь выставили на торги с дисконтом в 55 миллионов рублей.

Материалы по теме
Здание банка-банкрота «Донинвест» в Новочеркасске купил бизнесмен за 13 млн рублейБанки в России прекратят работу с «агентами» Запада
#Новости#Эксклюзив#Анна Петрова#Экономика
Подпишитесь
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
Сегодня, 15:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
В Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО
Сегодня, 14:56