«Восточный экспресс банк» оштрафовали за навязывание допуслуг в Ростовской области

Так, жительница Ростовской области обратилась в региональный Роспотребнадзор и сообщила о навязывании ПАО КБ «Восточный» дополнительных услуг, указанных в договоре кредитования, что нарушает права потребителя.
При проверке выяснилось, что отдельные условия кредитного договора действительно противоречат российскому законодательству в области защиты прав потребителей. Например, в одном из пунктов договора было указано, что погашение кредита осуществляется путем списания банком денежных средств с текущего банковского счета, способы пополнения которого указаны на сайте компании. Также в договоре были зафиксированы нарушения закона № 353-ФЗ «О потребительском займе» в части уступки прав требований третьему лицу.
В результате Роспотребнадзор привлек кредитно-финансовую организацию к административной ответственности и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Не согласившись с решением надзорного органа «Восточный экспресс банк» попытался оспорить его в суде, но и суд оказался на стороне потребителя.
Ранее стало известно, что имущество банка «Донинвест» вновь выставили на торги с дисконтом в 55 миллионов рублей.