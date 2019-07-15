Баста посетил район Ростова, где раньше жил

«Это мой родной район в Ростове», — написал Баста. Он добавил фото, на котором показал небольшую аллею. «Круто, когда возвращаешься в места, где вырос и жизни радовался. Где детство было без Интернета», — написал один из подписчиков.
Другие заявили, что нужно было организовать встречу с фанатами, пока он находится в Ростове. «Для тебя весь город родной, так же как и ты для всего города родной», — прозвучало в комментариях.
Ранее Баста опубликовал клип, собранный из детских фотографий и видео своих подписчиков. Он попросил прислать свои детские фото разных лет для нового клипа.