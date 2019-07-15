Большая Садовая и Шаумяна останутся в Ростове без света

Во вторник с 09.30 мск электричества не будет на улицах Большая Садовая, 62, 64, Социалистическая, 77 и Шаумяна, 51. В среду без света останутся улицы Погодина, 22/2, Башкирская, 4, 4/1, 4/3, переулок Забайкальский, 4, 5/4.