Большая Садовая и Шаумяна останутся в Ростове без света

Во вторник с 09.30 мск электричества не будет на улицах Большая Садовая, 62, 64, Социалистическая, 77 и Шаумяна, 51. В среду без света останутся улицы Погодина, 22/2, Башкирская, 4, 4/1, 4/3, переулок Забайкальский, 4, 5/4.
В понедельник ограничения ввели на улицах Селиванова, Ищенко, Ивахненко. В это время в городе проходят технические работы.
Напомним, с июля в Ростовской области изменилась стоимость электроэнергии в большую сторону. Цена выросла в пределах от семи до десяти копеек за 1 кВт*ч.
До этого говорилось, что в регионе долг тепловых сетей и котельных за электричество составил 214 миллионов рублей.