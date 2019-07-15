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Большая Садовая и Шаумяна останутся в Ростове без света

15 июля 2019, 08:52
Фото: donenergo.ru
Центральные улицы Ростова-на-Дону на день останутся без электричества из-за технических работ, сообщает «Донэнерго».

Во вторник с 09.30 мск электричества не будет на улицах Большая Садовая, 62, 64, Социалистическая, 77 и Шаумяна, 51. В среду без света останутся улицы Погодина, 22/2, Башкирская, 4, 4/1, 4/3, переулок Забайкальский, 4, 5/4.

В понедельник ограничения ввели на улицах Селиванова, Ищенко, Ивахненко. В это время в городе проходят технические работы.

Напомним, с июля в Ростовской области изменилась стоимость электроэнергии в большую сторону. Цена выросла в пределах от семи до десяти копеек за 1 кВт*ч.

До этого говорилось, что в регионе долг тепловых сетей и котельных за электричество составил 214 миллионов рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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