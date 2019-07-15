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Posted 15 июля 2019, 07:40

Published 15 июля 2019, 07:40

Modified 17 сентября 2022, 16:13

Updated 17 сентября 2022, 16:13

Единый портал правовой помощи создадут в РФ по инициативе депутатов из Ростова

15 июля 2019, 07:40
Сюжет
Касается каждого
В России по инициативе депутатов Ростовской области создадут единый портал бесплатной правовой помощи, сообщило региональное Законодательное собрание.

Площадку скорой правовой помощи создадут по эгидой Минюста РФ, в ближайшее время во все регионы страны направят рекомендации, а уже в сентябре пройдет координационное совещание по созданию цифрового контура правового просвещения и бесплатной юридической помощи. Совещание пройдет в Совете Федераций.

Единый портал будет использоваться для обмена информацией между оказывающими бесплатную правовую помощь госорганами и адвокатскими объединениями из разных российских регионов. Население сможет получать правовую помощь из любого региона и в круглосуточном режиме.

Отмечается, что финансировать создание портала будут в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Напомним, проект «Правовая помощь онлайн» показал свою востребованность у жителей Ростовской области, с начала работы проекта возможностью получить консультацию властей воспользовались около 1,7 тысячи человек.

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#Общество#Касается каждого#Новости
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