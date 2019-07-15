Единый портал правовой помощи создадут в РФ по инициативе депутатов из Ростова

Площадку скорой правовой помощи создадут по эгидой Минюста РФ, в ближайшее время во все регионы страны направят рекомендации, а уже в сентябре пройдет координационное совещание по созданию цифрового контура правового просвещения и бесплатной юридической помощи. Совещание пройдет в Совете Федераций.