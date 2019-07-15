Как бороться со звонками роботов

Приобрести базу мобильных номеров в Интернете довольно просто. По одной из первых ссылок можно детализировать список телефонов по должности (руководители отделов по продажам, генеральные директоры или собственники), отрасли, полу и возрасту, материальному положению, интересам (потребители тренингов, любители театральных постановок и так далее). В базах есть не только имя, возраст, регион, но и информация о сумме на счете в банке, водительском удостоверении, марке и стоимости машины. Один контакт может стоить от 12 копеек до двух рублей. Такие же базы используют мошенники, которые представляются сотрудниками банка, узнают номера чужих карт и переводят с них деньги.