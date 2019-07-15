Как бороться со звонками роботов

RostovGazeta разбиралась, как регулировать свои контакты и что делать, когда твой номер оказался в распоряжении целого ряда компаний.
Какие бывают случаи: сбросы и криповость
«Мне какое-то непродолжительное время звонили, потом перестали. Я всегда поднимал трубку и сразу сбрасывал, так как понимал, что это очередная реклама», — рассказал житель Ростова Александр Галицкий. Он отметил, что оставлял свой номер только в одном музыкальном магазине и банке. «Но из банков никто не звонит», — добавил собеседник.
Сразу бросает трубку и другой ростовчанин, Эдуард Хаспеков. «Номера я свои особо не прячу, так что может, из открытых данных, может, некоторые сайты и организации делятся номерами, которые клиенты оставляют при регистрации. Схемы серые или чёрные, скорее всего», — считает он. Эдуард отметил, что именно поэтому, если звонит живой человек, его «легко отшить», попросив 2-3 раза озвучить источник номера. «С автоматическими звонками общение одностороннее, поэтому трубку кладу сразу», — заключил собеседник.
Ирине Нефедченко звонили всего пару раз с информацией о скидках из Oriflame. «Я прослушала и сбросила, мне нормально. Но крипово немного, когда слышишь робота. Наверное, если бы это было более распространено, не было бы такого эффекта. А, может быть, наоборот это всем надоело», — считает она.
Некоторые вообще не сталкивались с подобными звонками. Александре Шевченко ни разу не звонили роботы. «Хотя я оставляю свой номер при оформлении скидочных карт, но никогда не ставлю галочку, что согласна на рассылку по смс или почте», — пояснила девушка.
Откуда информация
Организации заказывают автодозвон, который может использовать список клиентов организации или купленную базу.
Приобрести базу мобильных номеров в Интернете довольно просто. По одной из первых ссылок можно детализировать список телефонов по должности (руководители отделов по продажам, генеральные директоры или собственники), отрасли, полу и возрасту, материальному положению, интересам (потребители тренингов, любители театральных постановок и так далее). В базах есть не только имя, возраст, регион, но и информация о сумме на счете в банке, водительском удостоверении, марке и стоимости машины. Один контакт может стоить от 12 копеек до двух рублей. Такие же базы используют мошенники, которые представляются сотрудниками банка, узнают номера чужих карт и переводят с них деньги.
Базы формируются разными путями. Очевидно, что некоторые из них продают конкретные компании или их сотрудники, так формируются тематические списки (те же посетители тренингов). Кроме того, известны случаи, когда информацию сливали специалисты сотовых операторов или работники банков.
Как защититься
«Продажа базы данных считается незаконной», — сообщил адвокат Рамиль Сефиханов. Он пояснил, что люди обычно дают согласие на обработку данных конкретной организацией, а не их перепродажу третьим лицам. «То, что компании звонят и предлагают после, я не считаю противоправным», — добавил Сефиханов.
Адвокат Алексей Мельдер уточнил, как действовать, чтобы защитить личную информацию. В частности, не передавать лишний раз анкетные данные на улице, не давать согласие на обработку данных непонятно кому. «Когда даете такое согласие, читайте его. На сайтах умники пишут, что компания может не только обрабатывать и хранить информацию, но и передавать. Понимаете, потом сложно проследить связь между заполнением анкеты в магазине и тем, что вам звонят и предлагают услуги. Ваши персональные данные за это время могли несколько раз перекочевать по Сети», — отметил Мельдер.
Адвокат добавил, что оператор может находиться в Москве или на Украине, и довести дело до конца, до привлечения к ответственности, очень непросто. «Опять же, если какие-то услуги предлагают роботы, то они подготовлены и говорят: „В соответствии с законом о рекламе дайте согласие“. Если возникает вопрос, откуда мой номер, никто не скажет, где его взяли», — пояснил Мельдер.
Куда идти
«Персональные данные, как паспортные, так и дата рождения, фамилия, имя, отчество защищаются законом о персональных данных. Их распространение публичное, в том числе и продажа, может наказываться как административно, так и уголовно», — сообщил Мельдер. По его словам, административная ответственность начинается со штрафа в тысячу рублей заканчивается 70 тысячами для юрлиц, зависит от вида нарушения. «Уголовная ответственность по статье „Нарушение неприкосновенности частной жизни“ предусматривает до двух лет лишения свободы», — пояснил собеседник.
По его словам, пострадавшим стоит обратиться в прокуратуру, можно написать жалобу в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей. «Если это связано с банками (например, по телефону предлагают взять кредит) то нужно обратиться в Центральный банк. Все зависит от конкретной ситуации. Но в прокуратуру нужно пойти в любом случае», — добавил адвокат.
Мельдер рассказал о давнем случае из своей практики: к нему обратились клиенты брокерской компании. «Видимо, менеджер перекочевал с одного места на другое вместе с клиентской базой. И сотрудники новой организации начали всех клиентов обзванивать и предлагать перейти. Мы писали жалобу в антимонопольный комитет, теперешний ФАС, они какое-то расследование провели, но ничего не установили», — заключил собеседник.
Кроме того, на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций периодически сообщают о нарушениях в этой области. Правда, не в Ростовской области. Так в Краснодаре, Тюмени и Рязанской области были обнаружены случаи, когда сотрудники разных фирм звонили клиентам без их согласия. Информацию о них отправляли в местные отделения прокуратуры. Но роботы себя от таких случаев огораживают вопросом, хочет ли собеседник прослушать информационное сообщение.