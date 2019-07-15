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Маршрутный автобус загорелся в Ростове во время движения

15 июля 2019, 10:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в понедельник во время движения загорелась маршрутка, рассказали в областном УМЧС.

Возгорание случилось на проспекте Михаила Нагибина на участке между улицей Нариманова и торговым центром «Горизонт». Оно началось в моторном отсеке транспорта.

«Автобус курсировал по маршруту No65, никто не пострадал. К тушению огня привлекли четырех человек», — рассказали в управлении.

Ранее в Ростове-на-Дону произошло крупное возгорание в здании музыкального театра. На площади 350 квадратных метров сгорел утеплитель под крышей. Власти Ростовской области рассказали, что ущерба практически не было нанесено.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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