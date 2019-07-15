Маршрутный автобус загорелся в Ростове во время движения

Возгорание случилось на проспекте Михаила Нагибина на участке между улицей Нариманова и торговым центром «Горизонт». Оно началось в моторном отсеке транспорта.
«Автобус курсировал по маршруту No65, никто не пострадал. К тушению огня привлекли четырех человек», — рассказали в управлении.
Ранее в Ростове-на-Дону произошло крупное возгорание в здании музыкального театра. На площади 350 квадратных метров сгорел утеплитель под крышей. Власти Ростовской области рассказали, что ущерба практически не было нанесено.