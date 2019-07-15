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Ростуризм отреагировал на задержание ростовских туристов в Корее

15 июля 2019, 08:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
После появившейся информации о том, что туристы из Ростова-на-Дону не могут покинуть Корею, Ростуризм высказался по этой теме, заявление опубликовано на сайте ведомства.

Напомним, туристы из нескольких российских городов, в том числе Ростова не смогли пройти проверку миграционной службы. По некоторым данным, у людей забрали паспорта и не выпускают из страны.

По данным Ростуризма, за последнее время сильно увеличилось число граждан, которым иммиграционная служба Кореи отказывает во въезде в страну. Многие из них хотят попасть в страну под видом туристов, чтобы незаконно здесь работать.

Отмечается, что нарушители пользуются возможностью безвизового режима, установленного в 2013 году. Однако он не действует, если люди приезжают на работу.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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