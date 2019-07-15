Ростуризм отреагировал на задержание ростовских туристов в Корее

Напомним, туристы из нескольких российских городов, в том числе Ростова не смогли пройти проверку миграционной службы. По некоторым данным, у людей забрали паспорта и не выпускают из страны.
По данным Ростуризма, за последнее время сильно увеличилось число граждан, которым иммиграционная служба Кореи отказывает во въезде в страну. Многие из них хотят попасть в страну под видом туристов, чтобы незаконно здесь работать.
Отмечается, что нарушители пользуются возможностью безвизового режима, установленного в 2013 году. Однако он не действует, если люди приезжают на работу.