Синоптики ждут ухудшения погоды в Ростовской области

«В ближайшие двое суток, с сегодняшнего вечера до среды, ожидается ухудшение погодных условий. Это связано с влиянием циклона, который уже смещается на Ростовскую область, и прохождением атмосферных фронтов. Местами по области ожидаются сильные дожди, особенно интенсивные по югу и Приазовью», — отметила Назарова. По ее словам, по южной половине области возможно усиление ветра до 20-23 м/с с выпадением града. «На остальной территории ожидаются летние дожди с грозой, они будут локальными. Температура воздуха существенно не изменится и будет составлять ночью 15-20 градусов, по северу немного ниже — до 11-12. Дневная температура 20-25, по югу — до 28», — добавила начальница центра.