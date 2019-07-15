Синоптики ждут ухудшения погоды в Ростовской области

«В ближайшие двое суток, с сегодняшнего вечера до среды, ожидается ухудшение погодных условий. Это связано с влиянием циклона, который уже смещается на Ростовскую область, и прохождением атмосферных фронтов. Местами по области ожидаются сильные дожди, особенно интенсивные по югу и Приазовью», — отметила Назарова. По ее словам, по южной половине области возможно усиление ветра до 20-23 м/с с выпадением града. «На остальной территории ожидаются летние дожди с грозой, они будут локальными. Температура воздуха существенно не изменится и будет составлять ночью 15-20 градусов, по северу немного ниже — до 11-12. Дневная температура 20-25, по югу — до 28», — добавила начальница центра.
Она также сообщила, что в четверг и пятницу атмосферное давление начнет расти, так как циклон будет постепенно уходить с территории Ростовской области. «Температура ночью будет составлять 15-21, а дневная температура уже будет составлять 25-30 градусов в целом по области, по югу — возможно до 32», — заключила собеседница.
По данным Назаровой, в выходные дни погода будет стабилизироваться. «Температура воздуха днем будет выше, 28-34 градусов. В воскресенье вечером не исключен кратковременный дождь», — пояснила представительница центра.
Кроме того, она рассказала, что в первой половине следующей недели осадки уже маловероятны, преобладающая температура воздуха — 15-23 ночью, 28-33 днем. «Во второй половине дня возможны кратковременные небольшие дожди, но летние, с грозами. В остальное время, до четверга, температура существенно не изменится, ночная останется такой же, дневная составит 25-30 градусов», — добавила Назарова.