rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июля 2019, 14:41

Published 15 июля 2019, 14:41

Modified 11 сентября 2022, 15:06

Updated 11 сентября 2022, 15:06

СК начал проверку из-за гибели ребенка на базе отдыха в Волгодонске

15 июля 2019, 14:41
В Волгодонске следствие начало проверку после гибели ребенка в бассейне, сообщает УСКР по Ростовской области.

Происшествие случилось 12 июля на территории базы отдыха, где в бассейне обнаружили тело восьмилетнего мальчика. По данному факту началась доследственная проверка.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — уточнили в управлении.

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону с начала купального сезона утонули девять человек. У спасателей есть список мест, где чаще всего тонут люди. Таких пляжей 13, и их ежедневно патрулируют ответственные лица.

Материалы по теме
Утонул бывший участник ансамбля «Песняры»
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика