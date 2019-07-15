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Только треть сельхозпредприятий Ростовской области освоили современные технологии

15 июля 2019, 09:33
Фото: bizonagro.ru
В Ростовской области только 30% сельскохозяйственных предприятий освоили современные технологии, следует из сообщения пресс-службы компании «Бизон».

В настоящее время 70% сельхозпредприятий области только стоят на пороге модернизации и для перехода к новым технологиям необходимо поддержать обновление техники и внедрение новых технологий на региональном уровне.

Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства необходимо создать стимулирующие условия путем использования механизмов лизинга и субсидирования. В 2019 году на поддержку АПК направили более 5,8 миллиарда рублей, из которых 395,8 миллиона рублей направят на поддержку покупки техники отечественных производителей. При этом упор делается на выдачу субсидий на производство и приобретение техники для точного земледелия и внедрение цифровые технологии в сельхозпроизводствах.

Кроме того, для развития сельского хозяйства необходимо повышать качество земель, обеспечивать хозяйства высококачественными сортовыми семенами, минимизировать влияние на экологию.

Напомним, почти на треть сократилось производство в АПК в Ростовской области в первом квартале 2019 года

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#Новости#Экономика
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