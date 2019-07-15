Только треть сельхозпредприятий Ростовской области освоили современные технологии

Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства необходимо создать стимулирующие условия путем использования механизмов лизинга и субсидирования. В 2019 году на поддержку АПК направили более 5,8 миллиарда рублей, из которых 395,8 миллиона рублей направят на поддержку покупки техники отечественных производителей. При этом упор делается на выдачу субсидий на производство и приобретение техники для точного земледелия и внедрение цифровые технологии в сельхозпроизводствах.