Канделаки, Роднянский и Александр Цыпкин станут хедлайнерами программы VK Fest 2019

В специальной зоне VK Testers представители Команды ВКонтакте расскажут, с какими задачами сталкиваются тестировщики и что нужно знать, чтобы стать одним из них; как соцсеть борется со спамом и обрабатывает жалобы на него; о том, как устроена работа VK Mini Apps и команды Happy Santa, а также о приватных методах разработки в iOS. Программа будет дополняться, следить за новостями можно в сообществе VK Testers.