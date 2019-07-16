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Posted 16 июля 2019, 15:04

Published 16 июля 2019, 15:04

Modified 11 сентября 2022, 15:07

Updated 11 сентября 2022, 15:07

Незаконно проданную казакам землю под Ростовом вернули государству

16 июля 2019, 15:04
Суд забрал земельный участок у казачьего общества «Мечетинский юрт», которое незаконно получило его в собственность, сообщает региональная прокуратура.

Для сохранения и развития традиций казачьему обществу передали в аренду земельный участок. После этого администрация Россошинского сельского поселения продала казакам эту землю, хотя это было незаконно.

В дальнейшем казачье общество отдало участок в залог ООО «Холдинг-Урал-Дон». При этом залоговая стоимость в 13 раз превысила стоимость участка по договору купли-продажи.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор недействительным. Все требования были удовлетворены, это решение устояло в апелляции.

Ранее появилась информация, что в Ростове более 50 арендованных участков не используются по назначению.

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