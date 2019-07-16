Незаконно проданную казакам землю под Ростовом вернули государству

Posted 16 июля 2019, 15:04
Published 16 июля 2019, 15:04
Modified 11 сентября 2022, 15:07
Updated 11 сентября 2022, 15:07
Для сохранения и развития традиций казачьему обществу передали в аренду земельный участок. После этого администрация Россошинского сельского поселения продала казакам эту землю, хотя это было незаконно.
В дальнейшем казачье общество отдало участок в залог ООО «Холдинг-Урал-Дон». При этом залоговая стоимость в 13 раз превысила стоимость участка по договору купли-продажи.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор недействительным. Все требования были удовлетворены, это решение устояло в апелляции.
Ранее появилась информация, что в Ростове более 50 арендованных участков не используются по назначению.