Премию "Медиа-Менеджер России" назвали медийным «Оскаром»

"Новые известия" пишут, что статуэтку в виде чайки лучшие из лучших получали в девятнадцатый раз. Так, в текущем году жюри оценивало кандидатов в девяти номинациях, включая «Печатные СМИ», «Электронные СМИ», «Медиахолдинги», «Реклама и маркетинговые коммуникации». В номинации «Медиахолдинги» победу одержали Федор Щербаков, гендиректор холдинга 1st MediaInvest, и Дмитрий Штейн, гендиректор ТРК «Крым».
По словам Федора Щербакова, медиапространство достаточно быстро меняется: традиционные СМИ уступают концептуально новым коммуникационным каналам. Ценность представляет тот факт, что «Медиа-Менеджер» стремится рассмотреть что-то новое, а среди номинантов и лауреатов все чаще появляются идейные личности, предлагающие проекты уже завтрашнего дня.
Вместе с тем в числе представителей федеральных СМИ жюри акцентировало внимание на «Комсомольской правде», «Аргументах и фактах», МИА «Россия сегодня». В номинации «Печатные СМИ» были награждены топ-менеджеры федеральных и региональных изданий: главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников, главный редактор журнала «Esquire Русское издание» Сергей Минаев, директор Дальневосточного местного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Сергей Сайко и другие. Кроме того, наиболее стильный медиаменеджер — Кира Эпина, выступающая совладельцем и директором по стратегическому развитию «ТМГ».
При этом Наталья Веснина, гендиректор Independent Media, подчеркнула, что премия представляет собой медийный «Оскар».
Со слов Весниной, награждаются представители федеральных СМИ и региональные специалисты. Национальная премия «Медиа-Менеджер России» была организована в 2000 году по инициативе журнала о медиабизнесе «Новости СМИ». Так, первая церемония прошла в 2001. Согласно традициям мероприятие завершается неформальным медиасплавом. В текущем году участники церемонии с семьями сплавлялись на байдарках по река Пра, пройдя маршрут, составивший свыше тридцати километров.
Екатерина Коляда, директор премии и организатор медиасплава, подчеркнула, что ежегодно участники сплавляются по новой неизвестной реке. Коляда добавила, что сплав обеспечивает людям смену обстановки и нетипичную атмосферу, позволяющую горожанам узнать друг друга с новой стороны. В таких походах проявляются настоящие лидерские качества, а на первый план выходят взаимовыручка и взаимопонимание, воля к победе.