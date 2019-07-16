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Премию "Медиа-Менеджер России" назвали медийным «Оскаром»

16 июля 2019, 16:51
Фото: media-manager.ru
В Москве топ-менеджеры федеральных и региональных СМИ, представители рекламы и PR участвовали во вручении престижной премии «Медиа-Менеджер России – 2019».

"Новые известия" пишут, что статуэтку в виде чайки лучшие из лучших получали в девятнадцатый раз. Так, в текущем году жюри оценивало кандидатов в девяти номинациях, включая «Печатные СМИ», «Электронные СМИ», «Медиахолдинги», «Реклама и маркетинговые коммуникации». В номинации «Медиахолдинги» победу одержали Федор Щербаков, гендиректор холдинга 1st MediaInvest, и Дмитрий Штейн, гендиректор ТРК «Крым».

По словам Федора Щербакова, медиапространство достаточно быстро меняется: традиционные СМИ уступают концептуально новым коммуникационным каналам. Ценность представляет тот факт, что «Медиа-Менеджер» стремится рассмотреть что-то новое, а среди номинантов и лауреатов все чаще появляются идейные личности, предлагающие проекты уже завтрашнего дня.

Вместе с тем в числе представителей федеральных СМИ жюри акцентировало внимание на «Комсомольской правде», «Аргументах и фактах», МИА «Россия сегодня». В номинации «Печатные СМИ» были награждены топ-менеджеры федеральных и региональных изданий: главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников, главный редактор журнала «Esquire Русское издание» Сергей Минаев, директор Дальневосточного местного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Сергей Сайко и другие. Кроме того, наиболее стильный медиаменеджер — Кира Эпина, выступающая совладельцем и директором по стратегическому развитию «ТМГ».

При этом Наталья Веснина, гендиректор Independent Media, подчеркнула, что премия представляет собой медийный «Оскар».

Со слов Весниной, награждаются представители федеральных СМИ и региональные специалисты. Национальная премия «Медиа-Менеджер России» была организована в 2000 году по инициативе журнала о медиабизнесе «Новости СМИ». Так, первая церемония прошла в 2001. Согласно традициям мероприятие завершается неформальным медиасплавом. В текущем году участники церемонии с семьями сплавлялись на байдарках по река Пра, пройдя маршрут, составивший свыше тридцати километров.

Екатерина Коляда, директор премии и организатор медиасплава, подчеркнула, что ежегодно участники сплавляются по новой неизвестной реке. Коляда добавила, что сплав обеспечивает людям смену обстановки и нетипичную атмосферу, позволяющую горожанам узнать друг друга с новой стороны. В таких походах проявляются настоящие лидерские качества, а на первый план выходят взаимовыручка и взаимопонимание, воля к победе.

#Новости#Общество
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