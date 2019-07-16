Премию "Медиа-Менеджер России" назвали медийным «Оскаром»

Вместе с тем в числе представителей федеральных СМИ жюри акцентировало внимание на «Комсомольской правде», «Аргументах и фактах», МИА «Россия сегодня». В номинации «Печатные СМИ» были награждены топ-менеджеры федеральных и региональных изданий: главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников, главный редактор журнала «Esquire Русское издание» Сергей Минаев, директор Дальневосточного местного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Сергей Сайко и другие. Кроме того, наиболее стильный медиаменеджер — Кира Эпина, выступающая совладельцем и директором по стратегическому развитию «ТМГ».