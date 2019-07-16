Цапки, Цеповязы и страшная месть: кто подставил родственников члена кущевской банды

«Мы не можем передать ей лекарства, так как она лично должна явиться за ними. А это невозможно. Медицинского освидетельствования также не можем пока добиться. Если кратко описать эту историю с задержанием Стришней: человек девять лет живет в станице Кущевской, занимается бизнесом, появляется неизвестный, пишет заявление и обвиняет Наталью в совершении особо тяжкого преступления. Находится сотрудник, который пишет рапорт, что я „также считаю“. Дальше она едет в тюрьму. Это краткая история. Девять лет не было никаких заявлений и претензий, тут мифическим образом появляется заявление и возбуждается уголовное дело. Без выезда и без уведомления сторон. Мы указывали, что даже когда проверка проводилась, Стришняя и ее брат не вызывались для дачи показаний. В итоге приехали, задержали и арестовали», — прокомментировал адвокат женщины Эдуард Чургулия.