Цапки, Цеповязы и страшная месть: кто подставил родственников члена кущевской банды

За что решили возбудить дело на его экс-жену, кто может мстить Наталье и ее брату, разбиралась RostovGazeta.
20-летнее царство Цапков
Организованная преступная группировка — Цапковская (Кущевская) ОПГ — действовала в Краснодарском крае с начала 1990-х годов. Однако известность бандиты получили после массового убийства в ноябре 2010 года целого семейства — 12 человек, в том числе четверых несовершеннолетних. Некоторых участников банды осудили, однако кто-то смог скрыться за рубежом. Расследование этого громкого дела до сих пор продолжается.
Создали банду братья Николай и Сергей Цапок в 1990-х годах, изначально в преступную группу входили 15 человек. Они обучали киллеров на резке свиней. Участники группы должны были активно заниматься спортом. Бандиты занимались грабежами и рэкетом, собирали «дань» с фермеров, коммерсантов и даже наркоманов. За 20-летнюю незаконную деятельность Цапкам все сходило с рук, заявления в милицию, возбужденные уголовные дела не давали никаких результатов. Подозреваемые нанимали «дорогих» адвокатов из Москвы, занимались подкупами полицейских и предоставляли справки из психиатрического диспансера, чтобы избежать наказания. Долгое время у них получалось.
В банду Цапок также были вовлечены дети, которые вымогали деньги у несовершеннолетних. Участникам банды Цапок запрещалось курить или употреблять алкоголь — за нарушение этого правила жестоко наказывали. За восемь лет, к 1998 году, в банду входило уже 70 активных участников.
Бандиты были замешаны в изнасилованиях девушек и избиении до смерти людей. На полицейских, которые пытались бороться против банды Цапков, возбуждались уголовные дела. Правоохранители, которые пытались остановить хаос в Кущевке, оставляли службу и покидали Краснодарский край, боясь за свою жизнь.
В октябре 2002 года неизвестный расстрелял Николая Цапка, его брат Сергей поклялся отомстить за смерть родственника. В это время в банду уже входило более 200 человек. Сергей Цапок составил список из восьми влиятельных и богатых бизнесменов, которые могли быть причастны к убийству его брата. После уничтожения этих людей, как обещал глава Кущевской банды, все их имущество будет разделено между участниками преступной группировки. В начале 2003 года были убиты отец и сын Валерий и Роман Богачевы, фермеров расстреляли. Громкие убийства совершались каждый год участниками банды Цапков.
Апогеем всех злодеяний банды стало массовое убийство 2010 года, когда были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. Все произошло 4 ноября в станице Кущевской, там, где царил безнаказанный хаос в течение десятилетий. Преступники зарезали 51-летнего главу семейства Сервера Аметова, его супругу, 19-летнюю невестку и ее годовалого сына. Также жертвами преступления стали гости Аметовых — супруги Владимир и Марина Мироненко, их две малолетние дочери, теща и тесть Виктор и Лидия Игнатенко, соседи убитых 36-летняя женщина и ее 14-летний сын. Затем преступники облили трупы бензином и подожгли дом.
Это громкое и беспринципное преступление не могло остаться безнаказанным, сразу же были арестованы 14 человек — члены ОПГ «Цапковские». На этот раз им не помогли авторитетные друзья из правоохранительных органов и даже справки из психдиспансера. На первом же допросе Сергей Цапок признался в совершении убийства. Однако, с его слов, изначальной мишенью был глава агрофирмы из Ростова Владимир Мироненко, который был в тот день в гостях у Аметовых. Но в какой-то момент все пошло не по плану, преступники решили расправиться со всеми очевидцами, включая годовалого «свидетеля». Фермер, со слов Цапка, мешал вести бизнес и «подрывал» его авторитет.
Спустя три года Краснодарский краевой суд вынес приговор банде Сергея Цапка. Лидер группировки Сергей Цапок и два его сообщника Владимир Алексеев и Игорь Черных, которых обвинение назвало «основными киллерами банды», были осуждены пожизненно. Трое участников банды получили длительные сроки: Владимир Цеповяз и Николай Цапок — по 20 лет лишения свободы, а Владимир Запорожец — 19 лет заключения. Уже 4 июля 2014 года Черных, обвиняемый в тройном убийстве детей, покончил с собой в СИЗО, а 7 июля от сердечной недостаточности скончался в краснодарской больнице Сергей Цапок. Кстати, в неожиданную и загадочную смерть Цапка не верят до сих пор многие жители Кущевки.
Потерпевшие по делу о массовом убийстве в доме Аметовых подали к участникам банды иски о компенсации вреда на общую сумму свыше 2,4 миллиарда рублей, дела до сих пор рассматриваются. Из этой суммы миллиард рублей просит сын убитого Аметова.
Предательство семьи Цеповяза
Функции «правой» руки и главного финансиста главаря банды Цапков долгие годы выполнял Вячеслав Цеповяз. Доказать его непосредственную вину в убийстве 12 человек в доме Аметовых следствию не удалось. Однако Цеповяза все же осудили за подготовку громкого убийства и совершение многих других зверств. Он был приговорен к 20 годам в 2013 году.
На свободе у него осталась жена Наталья, сын и дочь. Бизнес Цеповяза — опытно-производственное хозяйство «Слава Кубани» - взяла в свои руки его супруга, на которую он переоформил дело до ареста, и она довольно успешно справлялась с делами.
Но спустя четыре года после его ареста, в 2017 году, в семье Цеповяза случился разлад. Его жена отправила в ФСИН и прокуратуру фотографии, сделанные в колонии, где отбывал свой «строгий» режим Вячеслав. Снимки шокировали общественность — Вячеслав наслаждался деликатесами, телевизором и свободно пользовался мобильным телефоном. Наталья в общении со СМИ поделилась тем, что устала перечислять мужу в колонию по 250 тысяч рублей в месяц на содержание. То есть в год на знаменитого супруга женщина тратила около трех миллионов рублей. Со слезами на глазах жена Цеповяза рассказывала журналистам, как боится мести со стороны родных Цеповяза. С ее слов, ежедневно ей поступали угрозы.
Разразился скандал, в тюрьму направили проверку, якобы, даже наказали тех, кто устроил VIP-камеру для убийцы.
После этого Наталья решилась развестись с Вячеславом и полноправно владеть оставленным бизнесом. Якобы даже его дети сменили фамилию и не хотят ничего о нем теперь знать. Сейчас они наслаждаются благами, оставленными убийцей-отцом, не гнушаются «грязных денег», демонстрируя свои дорогостоящие автомобили.
Наталья вернула себе девичью фамилию — Стришняя и вела некоторое время бизнес супруга тихо-мирно. В год, по самым скромным оценкам, ей удавалось зарабатывать более девяти миллионов рублей. Как вдруг, в отношении нее возбудили уголовное дело, которое было закрыто еще девять лет назад.
Месть Стришним
Спустя чуть более года после событий с фотографиями вольготной жизни Цеповяза в камере, которые опубликовала его супруга, к ней нагрянули сотрудники спецслужб в черных масках. Прямо из ее элитного коттеджа в Краснодарском крае женщину вывезли в Ростов-на-Дону и арестовали на два месяца за вымогательство у некоего бизнесмена по фамилии Исюк (имя не называется) 77 миллионов рублей. Вместе с Натальей заодно арестовали и ее брата Ивана. Якобы они вместе помышляли вымогательством.
Почему их привезли в Ростов-на-Дону для проведения следственных действий — никто не смог ответить на этот вопрос.
«По мнению многих, кто знает ситуацию этих семейств изнутри, Стришним мстят Цеповязы. Ведь на суде были представлены ходатайства от брата Вячеслава Цеповяза - Андрея, который просил не выпускать из-под стражи Наталью и Ивана. Якобы они могут оказывать давление на свидетелей, тут Цеповязы даже не скрывают своей заинтересованности в аресте Стришних. Дело в бытовой мести — Наталья опубликовала фотографии Вячеслава из колонии, за это расплачиваются теперь с братом», — говорит источник, близкий к следствию.
Как-то слишком все банально. Некоторые все же утверждают, что дело в отъеме бизнеса у Стришних. Тогда кем? Кто хочет отнять бизнес у Стришних, учитывая, что требование не выпускать их из СИЗО поступило именно от брата Цеповяза.
В деле о вымогательстве 77 миллионов рублей потерпевшим является некий бизнесмен Исюк из Краснодарского края. По версии следствия, в марте 2010 года в офисе «Славы Кубани» Наталья, ее брат Иван и предприниматель Федор Стрельцов требовали у Исюка 77 миллионов рублей. Почему именно сейчас следователи заинтересовались этим делом? Защитник интересов потерпевшего Александр Куюмджи на суде утверждал, что еще девять лет назад Исюк боялся обращаться в полицию из-за влияния Цапков. Сейчас, когда бандиты арестованы, ничего не мешает разобраться с вымогательством девятилетней давности.
Сама Стришняя считает, что ее бизнес попросту хотят отнять. и дело носит исключительно заказной характер.
Адвокаты Стришней во время заседания в областном суде в Ростове-на-Дону заявили о том, что Наталья страдает онкологией с 2011 года. Женщина себя чувствует плохо, ей нужны лекарства, которые она может получить только в Краснодарском крае по специальным квотам. В Ростове в течение двух недель Стришняя не получала необходимых лекарств, в том числе и для снижения болевого порога, из-за чего ее самочувствие ухудшилось и ей постоянно вызывали медиков в СИЗО.
Врача вызвали Наталье и во время заседания 9 июля. Однако после осмотра врач-терапевт ФСИНа заявил, что состояние Натальи удовлетворительное и участвовать в заседании ей ничего не мешает.
«Пациентка жалуется на болевой синдром в нижних конечностях, у нее судороги. У нее наступила стадия ремиссии и ей необходимо наблюдаться у медика раз в полгода. Когда будет подтвержден диагноз, тогда и будет назначено необходимое лечение», — заявил врач.
Адвокаты Стришней заявили, что со стороны следствия присутствует необоснованность обвинения и меры пресечения.
«Суд ссылается только на „тяжести“ дела. В деле говорится, что Стришняя может скрыться или воспрепятствовать расследованию. Законность оперативно-розыскных мероприятий еще стоит проверить. Суд первой инстанции не дал оценку процедуре задержания. Стришнюю задержали во время „маски-шоу“ и доставили в Ростов. Далее, по документам следует, что она якобы задержана в кабинете в отделе полиции 29 июня», — заявил адвокат Стришней.
У суда не было оснований не доверять медицинским документам, добавил адвокат. У Натальи есть заболевание, которое препятствует содержанию под стражей, однако суд решил иначе, отметили защитники обвиняемой.
«Мы не можем передать ей лекарства, так как она лично должна явиться за ними. А это невозможно. Медицинского освидетельствования также не можем пока добиться. Если кратко описать эту историю с задержанием Стришней: человек девять лет живет в станице Кущевской, занимается бизнесом, появляется неизвестный, пишет заявление и обвиняет Наталью в совершении особо тяжкого преступления. Находится сотрудник, который пишет рапорт, что я „также считаю“. Дальше она едет в тюрьму. Это краткая история. Девять лет не было никаких заявлений и претензий, тут мифическим образом появляется заявление и возбуждается уголовное дело. Без выезда и без уведомления сторон. Мы указывали, что даже когда проверка проводилась, Стришняя и ее брат не вызывались для дачи показаний. В итоге приехали, задержали и арестовали», — прокомментировал адвокат женщины Эдуард Чургулия.
Насчет Андрея Цеповяза и его ходатайства о давлении на следователей со стороны Стришних, адвокаты обвиняемых развели руками. Им неизвестно, какими узами связаны между собой Андрей Цеповяз, бизнесмен, признанный потерпевшим в деле о вымогательстве 77 миллионов рублей, и семейство Стришних. Какие при этом есть претензии со стороны Андрея Цеповяза к Наталье и Ивану Стришним — их защитники также не знают.
«У них давние судебные споры, там есть определенный коммерческий интерес. По нашим данным, в отношении самого потерпевшего (Исюка - прим. ред.) также в различный временной период подавались многочисленные исковые жалобы о привлечении его к уголовной ответственности, и мы собираем эти документы, чтобы в дальнейшем предоставить их следствию», — добавил Чургулия.
Дело Стришних вернул областной суд Ростова-на-Дону в Железнодорожный районный суд на новое рассмотрение. Однако районный суд вновь продлил меру пресечения брату и сестре до 24 августа. Адвокаты обвиняемых готовят новые апелляции, в ближайшие дни документы вновь поступят в областной суд.
Ранее областной суд отказался отпустить Наталью Стришнюю даже под залог в размере трех миллионов рублей.