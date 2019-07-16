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В Ростове земля подорожала на треть

16 июля 2019, 10:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ростов-на-Дону попал в список крупных городов, где сильно выросли цены на землю, сообщает «Домофонд».

С 2015 по 2019 год стоимость участков увеличилась на 30,7%. Так, в июне 2015 год «сотку» земли можно было купить 198 тысяч рублей, сейчас цена выросла до 260 тысяч.

На первом месте рейтинга оказался Нижний Новгород, где земля подорожала на 66% — до 60 тысяч рублей за «сотку». Далее идут Владивосток и Санкт-Петербург.

Ростов разместили на 11 позиции, после чего идут Челябинск, Сургут и Волгоград. На последнем месте оказался Краснодар, где земля наоборот подешевела на 33%. Изначально «сотка» стоила 250 тысяч рублей, сейчас — 166 тысяч рублей.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области в июне 2019 года подорожали овощи по сравнению с декабрем минувшего года на 17,8%.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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