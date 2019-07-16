Жителю Новочеркасска потребовалась помощь спасателей в горах Сочи

Инцидент произошел в Красной Поляне в районе хребта Ачишхо, 34-летний турист из Новочеркасска пошел в горы в сильный дождь и град, оступился и подвернул голеностоп. Передвигаться самостоятельно мужчина практически не мог, пришлось вызывать спасателей.
Прибывшие на место сотрудники спасательного отряда доставили пострадавшего к служебному автомобилю, вся операция заняла 1,5 часа.
Отмечается, что мужчину доставили в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.
Напомним, туристов из Ростовской области задержали в аэропорту Сеула из-за проблем с миграционной службой.