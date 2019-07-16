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Жителю Новочеркасска потребовалась помощь спасателей в горах Сочи

16 июля 2019, 07:10
Фото: vk.com/kuban_spas
Житель Новочеркасска получил травму голеностопа во время отдыха в горах в Сочи, сообщила пресс-служба «Кубань-СПАС».

Инцидент произошел в Красной Поляне в районе хребта Ачишхо, 34-летний турист из Новочеркасска пошел в горы в сильный дождь и град, оступился и подвернул голеностоп. Передвигаться самостоятельно мужчина практически не мог, пришлось вызывать спасателей.

Прибывшие на место сотрудники спасательного отряда доставили пострадавшего к служебному автомобилю, вся операция заняла 1,5 часа.

Отмечается, что мужчину доставили в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Напомним, туристов из Ростовской области задержали в аэропорту Сеула из-за проблем с миграционной службой.

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