Жителю Новочеркасска потребовалась помощь спасателей в горах Сочи

Инцидент произошел в Красной Поляне в районе хребта Ачишхо, 34-летний турист из Новочеркасска пошел в горы в сильный дождь и град, оступился и подвернул голеностоп. Передвигаться самостоятельно мужчина практически не мог, пришлось вызывать спасателей.