rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Дом престарелых»: знаменитости из Ростова показали, какими будут в старости

17 июля 2019, 09:27
Фото: instagram.com/bastaakanoggano
Российские звезды — уроженцы Ростовской области — присоединились к популярному флешмобу в Instagram и поделились фотографиями, где видно, какими они будут в старости, самые интересные снимки мы собрали в обзоре RostovGazeta.

Модель Анастасия Костенко

Известный футболист Дмитрий Тарасов, который женат на ростовской модели Анастасии Костенко, опубликовал семейное фото, обработанное в специальном приложении. На нем супруги выглядят так, как могли бы выглядеть в старости.

Спортсмен в шутку написал, что они празднуют рождение внука их дочери. Добавим, что Костенко только родила ребенка.

Ранее Тарасов развелся с телеведущей Ольгой Бузовой. Вскоре он построил семью с Костенко, последняя постоянно становится объектом для критики и насмешек. Даже под этим постом юзеры написали, что Тарасов не выдержит ее до старости и найдет другую жену.

Баста

Рэпер Василий Вакуленко, который известен как Баста, на волне популярного флешмоба в социальной сети выложил сразу два снимка. На одном из них он выглядит пожилым мужчиной с седой бородой, на другом — у него несколько татуировок на лице.

Пользователи посчитали, что певец стал похож на Уолтера Уайта (Хайзернберг — прим.ред.) — главного героя сериала «Во все тяжкие». Другие уверены, что Баста похож на российского революционера Владимира Ленина.

Актер Павел Деревянко

Воспользовался приложением и актер из Таганрога Павел Деревянко, который, судя по фотографии, в старости покроется седыми волосами. На снимке. выложенном в аккаунте, он в костюме и очках.

Подписчики актера прокомментировали, что он похож на немецкого модельера Карла Лагерфельда. Другие предложили артисту сыграть роль в фильме «Люди в черном».

Тренер ФК «Ростов»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин также решил принять участие во флешмобе. Как и Баста, он опубликовал сразу два изображения. Наставник ростовских футболистов подписал снимки, что это пресс-конференция команды через 20 лет, после чего добавил, что столько клуб его не выдержит.

Подписчики пошутили, что таким Карпин станет, если вернется в московский «Спартак». Поклонники желто-синих пошутили, что наконец-то в «Ростове» появился опытный тренер.

«Старик и поле», — прозвучало в комментариях. В целом ростовчане согласились, что Instagram стал похож на дом престарелых.

Группа «Каста»

Участники ростовской рэп-группы «Каста» опубликовали подборку «снимков из будущего». «Они читали за вас. Не забывайте их имена», — говорится под снимком на странице коллектива в Instagram.

Поклонники увидели в «постаревших музыкантах» схожесть с российским певцом Димой Биланом и телеведущим Владимиром Познером. По их словам, на фотографиях получились милые старички.

Материалы по теме
Ростовской модели Костенко предрекли судьбу Бузовой в браке с футболистомВ Сети появились фото ростовской модели Костенко «в старости»Экс-король Малайзии развелся с моделью из Таганрога Оксаной Воеводиной
#Новости#Эксклюзив#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00