«Дом престарелых»: знаменитости из Ростова показали, какими будут в старости

Модель Анастасия Костенко
Известный футболист Дмитрий Тарасов, который женат на ростовской модели Анастасии Костенко, опубликовал семейное фото, обработанное в специальном приложении. На нем супруги выглядят так, как могли бы выглядеть в старости.
Спортсмен в шутку написал, что они празднуют рождение внука их дочери. Добавим, что Костенко только родила ребенка.
Ранее Тарасов развелся с телеведущей Ольгой Бузовой. Вскоре он построил семью с Костенко, последняя постоянно становится объектом для критики и насмешек. Даже под этим постом юзеры написали, что Тарасов не выдержит ее до старости и найдет другую жену.
Баста
Рэпер Василий Вакуленко, который известен как Баста, на волне популярного флешмоба в социальной сети выложил сразу два снимка. На одном из них он выглядит пожилым мужчиной с седой бородой, на другом — у него несколько татуировок на лице.
Пользователи посчитали, что певец стал похож на Уолтера Уайта (Хайзернберг — прим.ред.) — главного героя сериала «Во все тяжкие». Другие уверены, что Баста похож на российского революционера Владимира Ленина.
Актер Павел Деревянко
Воспользовался приложением и актер из Таганрога Павел Деревянко, который, судя по фотографии, в старости покроется седыми волосами. На снимке. выложенном в аккаунте, он в костюме и очках.
Подписчики актера прокомментировали, что он похож на немецкого модельера Карла Лагерфельда. Другие предложили артисту сыграть роль в фильме «Люди в черном».
Тренер ФК «Ростов»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин также решил принять участие во флешмобе. Как и Баста, он опубликовал сразу два изображения. Наставник ростовских футболистов подписал снимки, что это пресс-конференция команды через 20 лет, после чего добавил, что столько клуб его не выдержит.
Подписчики пошутили, что таким Карпин станет, если вернется в московский «Спартак». Поклонники желто-синих пошутили, что наконец-то в «Ростове» появился опытный тренер.
«Старик и поле», — прозвучало в комментариях. В целом ростовчане согласились, что Instagram стал похож на дом престарелых.
Группа «Каста»
Участники ростовской рэп-группы «Каста» опубликовали подборку «снимков из будущего». «Они читали за вас. Не забывайте их имена», — говорится под снимком на странице коллектива в Instagram.
Поклонники увидели в «постаревших музыкантах» схожесть с российским певцом Димой Биланом и телеведущим Владимиром Познером. По их словам, на фотографиях получились милые старички.