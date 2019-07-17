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Posted 17 июля 2019, 15:05

Published 17 июля 2019, 15:05

Modified 17 сентября 2022, 16:13

Updated 17 сентября 2022, 16:13

Подрядчик «Ростов-Арены» отказался косить траву вокруг стадиона

17 июля 2019, 15:05
АО «Крокус», являющееся подрядчиком «Ростов-Арены», не согласилось с решением Административной инспекции Ростовской области, следует из материалов электронной картотеки.

Арбитражный суд Ростовской области принял исковое заявление компании к региональной административной инспекции о признании недействительным решения об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Согласно вынесенному решению, компания нарушила правила благоустройства Ростова, не покосив траву вокруг стадиона. В ответ руководство компании заявило, что территория вокруг «Ростов-Арены» является местом общего пользования и компания не заключала контрактов на содержание или уход за зелеными насаждениями, которые расположены на этой земле.

При этом отмечается, что согласно контракту с министерством строительства, компания должна была провести инженерную подготовку и обустройство прилегающих к стадиону территорий, что и выполнила в полном объеме.

Рассмотрение дела назначили на 20 августа.

Напомним, ростовские активисты организовали флешмоб с целью обратить внимание горожан к состоянию аллеи у стадиона «Ростов-Арена».

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#Общество#Новости
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