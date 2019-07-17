ВСК и «Европлан» запускают новый совместный страховой продукт «Страхование платежей»

Программа предусматривает страховое возмещение только в случае полной утраты автомобиля, например, если после ДТП он не подлежит ремонту, или в случае угона. Договор оформляется в ВСК на весь срок действия договора лизинга, при этом по каскоавтомобиль может быть застрахован в любой другой страховой компании.