Продавцов некачественного мяса оштрафовали на 2,5 млн руб в Ростовской области

Posted 18 июля 2019, 05:40
Published 18 июля 2019, 05:40
Modified 11 сентября 2022, 15:08
Updated 11 сентября 2022, 15:08
За этот период специалисты проверили 123 магазина, 13 мясоперерабатывающих и птицеперерабатывающих предприятий, 42 кафе. Всего по фактам нарушений наложили 276 штрафов на сумму более 2,5 миллиона рублей.
«Также были исследованы 508 проб продукции, часть из них не соответствовала нормам», — пояснили в управлении.
Отмечается, что основными нарушениями стали оборот продукции без маркировки, продажа просроченного мяса, отсутствие медкнижек у персонала. В некоторых случаях не соблюдались условия хранения.
Местных жителей попросили при покупке мяса обращать внимание на целостность упаковки и внешний вид продукции.