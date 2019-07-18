Причиной отравления 52 детей в лагере в Крыму стали больные работники столовой

В инфекционном отделении ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» находятся 57 человек из лагеря «Лучистый», в том числе, 52 ребенка, дети в основном из Татарстана. Всем им стало нехорошо вечером во вторник, когда сотрудники и воспитанники лагеря почувствовали боль в живот с одновременным поднятием температуры.