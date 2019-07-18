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Posted 18 июля 2019, 13:57

Published 18 июля 2019, 13:57

Modified 17 сентября 2022, 16:13

Updated 17 сентября 2022, 16:13

Причиной отравления 52 детей в лагере в Крыму стали больные работники столовой

18 июля 2019, 13:57
Норовирусная инфекция у сотрудников столовой стала причиной отравления 52 воспитанников в детском лагере в Евпатории, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

В инфекционном отделении ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» находятся 57 человек из лагеря «Лучистый», в том числе, 52 ребенка, дети в основном из Татарстана. Всем им стало нехорошо вечером во вторник, когда сотрудники и воспитанники лагеря почувствовали боль в живот с одновременным поднятием температуры.

Как показала проверка, несколько сотрудников столовой оказались носителями инфекции. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой. Всех указанных сотрудников столовой направили на лечение.

Отмечается, что в настоящее время состояние всех госпитализированных удовлетворительное.

Напомним, в Крыму свыше 50 человек госпитализировали из-за отравления в детском лагере.

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