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В работе пяти лодочных станций в Ростовской области нашли грубые нарушения

18 июля 2019, 10:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Таганроге Ростовской области во время проверки выявили различные нарушения в работе лодочных кооперативов, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Речь идет о станциях «Фарватер», «Фрегат», «Лодочная станция «Отдых», ассоциации собственников плавсредств «Лодочная станция «Металлург», а также «Спортивной школе олимпийского резерва № 3».

Оказалось, что станции нарушали требования во время выпускного режима лодок, не проверяли документы. На территориях находились незарегистрированные суда, отсутствовали знаки безопасности.

Отмечается, что от руководителей организаций потребовали устранить нарушения. Пять человек привлекли к административной ответственности.

Ранее в Ростовской области утонул мужчина после опрокидывания моторной лодки.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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