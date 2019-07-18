В работе пяти лодочных станций в Ростовской области нашли грубые нарушения

Речь идет о станциях «Фарватер», «Фрегат», «Лодочная станция «Отдых», ассоциации собственников плавсредств «Лодочная станция «Металлург», а также «Спортивной школе олимпийского резерва № 3».
Оказалось, что станции нарушали требования во время выпускного режима лодок, не проверяли документы. На территориях находились незарегистрированные суда, отсутствовали знаки безопасности.
Отмечается, что от руководителей организаций потребовали устранить нарушения. Пять человек привлекли к административной ответственности.