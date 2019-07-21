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Posted 21 июля 2019, 08:24

Published 21 июля 2019, 08:24

Modified 24 декабря 2024, 18:25

Updated 24 декабря 2024, 18:25

Полиция назвала причины нападения ОМОНа на болельщиков матча «Ростов» — «Спартак»

21 июля 2019, 08:24
Полиция объяснила причины потасовки между силовиками и футбольными фанатами после матча «Ростов» — «Спартак», сообщили в региональном УМВД.

«Во время игры болельщики нарушили общественный порядок и спровоцировали конфликт со стюардом, работающим на стадионе. После матча полицейские совместно с коллегами из Росгвардии задержали нарушителей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что задержанные были привлечены к административной ответственности. Удалось не допустить развития конфликтных ситуаций, уточнили в УМВД.

Между тем очевидцы сообщили, что фанатов не выпускали на улицу, после чего начались волнения, которые привели к нападению ОМОНа на людей.

Матч состоялся в субботу на стадионе «Ростов-Арена», команды сыграли со счетом 2:2. Игра прошла в рамках чемпионата России.

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