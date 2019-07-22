Под Иркутском в результате ДТП погибла беременная женщина

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, 54-летний водитель специализированной машины не справился с управлением, из-за чего она перевернулась. Подозреваемый, в соответствии с итогами медосвидетельствования, вел машину в нетрезвом состоянии. В результате произошедшего 40-летняя женщина, которую перевозили в роддом поселка Усть-Ордынский, скончалась от полученных травм. В числе пострадавших также оказались фельдшер и водитель скорой помощи, предпринявший попытки скрыться с места аварии. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.