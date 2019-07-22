rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля 2019, 11:47

Published 22 июля 2019, 11:47

Modified 17 сентября 2022, 16:13

Updated 17 сентября 2022, 16:13

Под Иркутском в результате ДТП погибла беременная женщина

22 июля 2019, 11:47
В Иркутской области в результате ДТП по дороге в больницу умерла беременная женщина, еще два человека пострадали.

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, 54-летний водитель специализированной машины не справился с управлением, из-за чего она перевернулась. Подозреваемый, в соответствии с итогами медосвидетельствования, вел машину в нетрезвом состоянии. В результате произошедшего 40-летняя женщина, которую перевозили в роддом поселка Усть-Ордынский, скончалась от полученных травм. В числе пострадавших также оказались фельдшер и водитель скорой помощи, предпринявший попытки скрыться с места аварии. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, что по факту случившегося инициирована предварительная проверка.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика