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Posted 23 июля 2019, 10:28

Published 23 июля 2019, 10:28

Modified 17 сентября 2022, 16:15

Updated 17 сентября 2022, 16:15

Готовившего теракты в Ростовской области террориста ИГИЛ отправили в СИЗО

23 июля 2019, 10:28
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Эксклюзив
Первомайский районный суд Ростова-на-Дону отправил в СИЗО одного из участников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», сообщил RostovGazeta сотрудник правоохранительных органов.

Недалеко от хутора Глинки Родионово-Несветайского во время преследования сотрудниками ФСБ главаря ячейки ИГ 15 июля был взорван автомобиль террориста. Преступник погиб на месте, двух его подельников задержали позже. Они подозреваются по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Мужчины, по версии следователей, готовили нападения на сотрудников полиции, а также собирались совершить теракты в Ростовской области. Задержанные являются гражданами РФ.

«Суд арестовал одного задержанного до 15 августа. Второй находится в настоящий момент в спецриемнике», — отметил источник.

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