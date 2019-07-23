Готовившего теракты в Ростовской области террориста ИГИЛ отправили в СИЗО

Недалеко от хутора Глинки Родионово-Несветайского во время преследования сотрудниками ФСБ главаря ячейки ИГ 15 июля был взорван автомобиль террориста. Преступник погиб на месте, двух его подельников задержали позже. Они подозреваются по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Мужчины, по версии следователей, готовили нападения на сотрудников полиции, а также собирались совершить теракты в Ростовской области. Задержанные являются гражданами РФ.