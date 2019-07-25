Генплан развития Ростова: где находятся «точки роста» южной столицы

Posted 25 июля 2019, 10:55
Published 25 июля 2019, 10:55
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
— Что такое национальные проекты и как они реализуются в городе Ростове-на-Дону?
— Указом президента определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации до 2024 года. Разработаны и согласованы национальные проекты по 12-ти направлениям, включая демографию, образование, жилье и городская среда. Согласно проектам, до 2024 года необходимо обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, увеличить объем жилищного строительства, повысить комфортность городской среды, создать механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. Кроме того, необходимо совершенствовать механизмы финансирования жилищного строительства, модернизировать строительную отрасль и повысить качество индустриального жилищного строительства. Нужно снизить административную нагрузку на застройщиков, обеспечить эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства, создать механизмы развития комфортной городской среды и переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.
Все вышеперечисленные целевые показатели и подлежащие решению задачи так или иначе связаны со строительной отраслью, а потому Администрацией города они приняты как прямое руководство к действию и исполняются.
Департаменту координации строительства и перспективного города Ростова-на-Дону предусмотрены расходы в объеме 5 363, 3 млн. рублей на реализацию следующих национальных проектов:
— «Демография»;
— «Образование»;
— «Жилье и городская среда».
В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего в состав национального проекта: «Демография» проводится реализация следующих направлений: создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 1,5 до 3 лет.
В рамках федерального проекта: «Спорт — норма жизни национального проекта: «Демография», будет построен комплекс специализированных трасс для занятия велоспортом ВМХ и велоспортом-маунтинбайк в городе Ростове-на-Дону.
— В последнее время очень часто становится вопрос как устроить ребенка в школу, мест часто не хватает, как решается этот вопрос?
— В рамках реализации федерального проекта: «Современная школа» в Ростове будет построена школа на территории военного городка № 140 и реконструирована МБОУ «Школа № 32 имени «Молодой гвардии».
На реализацию федерального проекта «Жилье» будут построены две школы в микрорайоне «Красный Аксай» и в жилом районе «Левенцовский».
В 2019 году завершится строительство 2-х школьных комплексов в микрорайонах «Суворовский» и «Красный Аксай».
— Какие показатели по вводу жилья предусмотрены национальным проектом для города Ростова-на-Дону?
— В прошлом году объем построенного жилья в Ростове составил 1127,1 тыс. кв. м, жилищная обеспеченность населения в городе выросла и составила 27,0 кв. м/человека.
В 2019 году планируется сохранить достигнутые показатели по вводу жилья. За первое полугодие текущего года в городе уже введено более 605 тыс. кв. м. Всего в 2019 году планируется ввести 1 258, 90 тыс. кв. м., а также не менее 400 тысяч кв. м. — в новых жилых районах города.
Освоение новых перспективных территорий Ростова-на-Дону осуществляется исключительно на основании планировочной документации.
Застройка районов ведется комплексно — одновременно с жилищным строительством документацией по планировке предусмотрено строительство объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Разработка проектов планировки и межевания выполняется на основании Правил землепользования и застройки города и местных нормативов градостроительного проектирования. Важно, что до утверждения планировочная документация в обязательном порядке проходит процедуру публичных слушаний.
— Появятся ли в ближайшее время в Ростове новые «новые» микрорайоны комплексной застройки?
— В конце этого года, на основании планировочной документации, будет сформирован земельный участок площадью 54 га по ул. Таганрогской, 132/6 (бывший военный городок), право аренды которого в дальнейшем будет реализовано на торгах.
Безусловно, самым значимым в настоящее время для города является проект развития крупного жилого района на территории старого аэропорта города. Вынос аэропорта за пределы городской черты дал возможность создать на освобожденной территории современный жилой район города, с высоким качеством жилой среды.
— Детские сады, школы, поликлиники, опорные пункты полиции. Как развивается эта инфраструктура в новых микрорайонах Ростова?
— Развитие инфраструктуры новых жилых районов определяется планировочной документацией, что позволяет в полном объеме обеспечить всей необходимой инфраструктурой жителей новой застройки.
Документацией по планировке в жилом районе «Левенцовский» предусмотрено строительство шести поликлиник. Определены земельные участки для строительства родильного дома и подстанции скорой помощи, 7 школ и 12 детских садов. Здесь уже функционируют четыре детских сада и один школьный комплекс.
В жилом районе «Платовский» предусмотрен земельный участок для строительства поликлиники, школы и 4 детских сада.
В жилом районе «Суворовский» построят четыре поликлиники, сформированы земельные участки для размещения 2-х школ и трех детских садов.
В жилом районе «ДОСААФ» запланировано строительство поликлиники, школьного комплекса, детского сада с начальной школой. Уже функционируют два детских сада.
В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в жилом районе «Вересаево» предусмотрены поликлиника взрослая и детская, подстанция скорой медицинской помощи, школа на 1340 учащихся и три детских сада.
На территории «Красный Аксай» планируется строительство поликлиники и двух детсадов, завершается строительство школы.
Планировочной документацией не предусматривается строительство отдельно стоящих зданий для строительства пунктов полиции. Размещение таких объектов планируется во встроенных помещениях многоквартирных домов, с выкупом помещений у застройщика.
— Сколько квадратных метров жилья введено в эксплуатацию по итогам 1 полугодия 2019 года? Как данный показатель соотносится с аналогичным периодом прошлого года?
— Если сравнивать по полугодию, то в 1 полугодии 2018 года было введено в эксплуатацию — более 580 тыс. кв. м. жилья, а в 2019 — более 605 тысяч, что составляет 104,4% к предыдущему периоду.
С 1 июля текущего года осуществлен переход на проектное финансирование при строительстве многоквартирного жилья — возведение многоквартирных домов с преимущественным привлечением средств банка. Для привлечения средств граждан теперь используются счета-эскроу, предполагающие возможность использования средств граждан только после ввода дома в эксплуатацию или возврат этих средств гражданам в случае неисполнения своих обязательств застройщиком.
Эта мера была продиктована сложной ситуацией по решению вопроса восстановления прав пострадавших граждан — обманутых дольщиков.
Можно также отметить, что в случае получения застройщиком одобрения банка и получения проектного финансирования, темпы строительства должны возрасти, поскольку стройка теперь не будет зависеть от темпов продаж, банк обеспечивает поэтапное финансирование в необходимом для строительства объеме, поэтому ожидается увеличение объемов вводимого жилья.
— Где сегодня находятся «точки роста» южной столицы? Как они вписаны в Генеральный план развития Ростова-на-Дону?
— Перспективные территории («точки роста»), определяющие дальнейшее градостроительное развитие Ростова-на-Дону, установлены Генеральным планом города.
В соответствии с Генпланом, в первую очередь, можно выделить следующие основные направления градостроительного развития города: реновация промышленных территорий и территорий специального назначения. Это, прежде всего, территория старого аэропорта Ростова-на-Дону, испытательного аэродрома завода «Роствертол», территория первого грузового порта и прилегающих к нему производственных предприятий, завода «Пролетарский молот», мясокомбината, территории военных городков, переданных в муниципальную собственность.
Новой «точкой роста» для Ростова, безусловно, является Левобережная зона, толчком развития которой послужила подготовка города к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году. Новый стадион стал важной частью концепции создания на левом берегу реки Дон нового многофункционального общественного центра в масштабах «Большого Ростова». В составе данного центра предусматривается размещение общественной застройки, и, конечно, учитывая особый природно-экологический статус левобережья, создание развитого спортивно-рекреационного кластера.
— Парки, «зеленые» зоны отдыха на застраиваемых территориях, насколько тщательно продумывается этот вопрос?
— При разработке планировочной документации новых жилых районов в обязательном порядке выполняются расчеты по нормативному обеспечению территории зелеными насаждениями.
В новой редакции Нормативов внесены изменения в части увеличения показателя озеленения жилых микрорайонов (не менее 25% площади территории микрорайона). Установленные нормативы обязательны для застройщиков.
В городе появятся новые парки. В южной части жилого района «Левенцовский» планируется строительство парка на территории более 10 га. В этом году за счет бюджетных средств будет разработан проект планировки и межевания с целью формирования земельного участка под парк.
В жилом районе «Суворовский» общая площадь парка им. 70-летия Победы составляет почти 17 га. Департаментом архитектуры и градостроительства подготовлены интересные предложения по озеленению и благоустройству парка.
Согласно документации по планировке территории в районе Ростовского моря (мкр «Платовский»), помимо озелененных территорий общего пользования, предусмотрено размещение сквера площадью 2,03 га.
Для строительства парка в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону по улице Вересаева сформирован земельный участок площадью 18,6 га.
— Что с топонимикой: как будут называться новые улицы? Снова — 5-я Сувенирная, 8-я Сувенирная? Закладываются ли заранее места для храмов, памятников, мемориалов, чтобы потом не пришлось их «втискивать» под протесты местных жителей?
— Решение о выборе места для установки памятников, мемориалов, наименований элементов улично-дорожной сети принимается городской межведомственной Комиссией по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имён выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону. В состав Комиссии входят не только представители Администрации города, но и представители научных, культурно-просветительских и общественных организаций.
Дублирование наименований улиц с присвоением номера применяется только для названий параллельных улиц, расположенных на территориях садовых и огороднических товариществ.
Для названий городских улиц, как правило, используются имена выдающихся людей либо памятных событий в городе Ростове-на-Дону, подлежащих увековечению и внесенных в список перспективных наименований города Ростова-на-Дону.