Генплан развития Ростова: где находятся «точки роста» южной столицы

В 2019 году планируется сохранить достигнутые показатели по вводу жилья. За первое полугодие текущего года в городе уже введено более 605 тыс. кв. м. Всего в 2019 году планируется ввести 1 258, 90 тыс. кв. м., а также не менее 400 тысяч кв. м. — в новых жилых районах города.