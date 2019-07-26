Четверо ростовчан незаконно захватили землю инвалида

Posted 26 июля 2019, 14:31
Published 26 июля 2019, 14:31
Modified 11 сентября 2022, 15:12
Updated 11 сентября 2022, 15:12
В прокуратуру обратилась инвалид второй группы, которая рассказала, что ее соседи незаконно заняли участок. На нем высажены деревья и построен вольер для содержания птиц.
Ранее один из нарушителей уже привлекался к ответственности за занятие участка. Прокуратура обратилась в Мясниковский районный суд с требованием освободить участок.
«Все требования были удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует исполнение решения», — сказано в сообщении.
Ранее администрация Азова несколько раз незаконно отказалась предоставить инвалиду земельный участок.