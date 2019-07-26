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Posted 26 июля 2019, 05:34

Published 26 июля 2019, 05:34

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Фурам запретят останавливаться на Доватора в Ростове

26 июля 2019, 05:34
В Ростове-на-Дону для водителей грузовиков введут ограничения движения в части улицы Доватора, сообщили в городской администрации.

Изменения будут действовать с 17 августа по улице Доватора на участке от дома № 253 до улицы Малиновского по южной стороне. Здесь запретят остановку грузовиков.

По информации мэрии, изменения введут в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ранее появилась информация, что в Ростове будут перекрывать проезд в ходе празднования Дня города. В основном это коснется центральных улиц.

Также 4 августа из-за проведения велопробега будут частично закрывать проезд на нескольких улицах.

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