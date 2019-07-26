Фурам запретят останавливаться на Доватора в Ростове

Posted 26 июля 2019, 05:34
Published 26 июля 2019, 05:34
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Изменения будут действовать с 17 августа по улице Доватора на участке от дома № 253 до улицы Малиновского по южной стороне. Здесь запретят остановку грузовиков.
По информации мэрии, изменения введут в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
Ранее появилась информация, что в Ростове будут перекрывать проезд в ходе празднования Дня города. В основном это коснется центральных улиц.
Также 4 августа из-за проведения велопробега будут частично закрывать проезд на нескольких улицах.