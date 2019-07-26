«Ростелеком» в Ростове-на-Дону запускает проект «Цифровое образование»

«Сегодня война за таланты идет уже со школьной скамьи. Кадровый дефицит в IT-сфере все ощутимее, а спрос при этом растет. Погружение в профессиональную среду позволяет ребятам сделать осознанный выбор профессии, повышает учебную мотивацию и позволяет работодателю целенаправленно участвовать в учебном процессе. Для этой цели в 2017 году был создан проект «IT-Фабрика компьютерных гениев», и этой же цели, но в больших масштабах, служит проект «Ростелекома», –пояснила начальник отдела маркетинга и социального партнерства ГБПОУ РО «РКСИ» Маргарита Золотовская.