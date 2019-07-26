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Posted 26 июля 2019, 09:10

Published 26 июля 2019, 09:10

Modified 17 сентября 2022, 16:15

Updated 17 сентября 2022, 16:15

«Ростелеком» в Ростове-на-Дону запускает проект «Цифровое образование»

26 июля 2019, 09:10
Компания сформировала команду «цифровых амбассадоров» из числа ключевых сотрудников-экспертов, разработала программу обучения для учебных заведений и намерена подписать соглашения с ключевыми ВУЗами и профильными колледжами области.

Цель проекта — помочь учащимся и начинающим работникам ИКТ-отрасли расширить цифровые компетенции. «Ростелеком» как один из ведущих игроков на российском рынке цифровых услуг и решений ставит своей целью подготовку востребованных кадров.

«В ближайшее десятилетие о профессионализме потенциального работника будет говорить его skillfolio — цифровой профиль навыков и талантов. ВУЗы и колледжи уже начинают тестировать школьников и студентов и собирать их „цифровой след“, — анализ учебного поведения на основе пройденных дистанционных курсов, прочитанных книг и тематики постов в соцсетях. Проектом „Цифровое образование“ мы хотим помочь молодому поколению определиться с профессиональными предпочтениями, выявить свои сильные стороны и определить зоны роста. Углубить полученные знания всегда можно благодаря курсам „Ростелеком Лицей“. Так мы помогаем усилить конкурентоспособность молодых специалистов и развиваем собственный бренд. Сильным компаниям нужны сильные квалифицированные специалисты», — считает директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Первая встреча в рамках проекта «Цифровое образование» состоялась в Ростове с учащимися «IT-Фабрики компьютерных гениев» на базе Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики (РКСИ). Эксперт отдела эксплуатации технической инфраструктуры Денис Морозов провел для студентов лекцию-обсуждение на тему «Современные тренды кибербезопасности».

«Сегодня война за таланты идет уже со школьной скамьи. Кадровый дефицит в IT-сфере все ощутимее, а спрос при этом растет. Погружение в профессиональную среду позволяет ребятам сделать осознанный выбор профессии, повышает учебную мотивацию и позволяет работодателю целенаправленно участвовать в учебном процессе. Для этой цели в 2017 году был создан проект «IT-Фабрика компьютерных гениев», и этой же цели, но в больших масштабах, служит проект «Ростелекома», –пояснила начальник отдела маркетинга и социального партнерства ГБПОУ РО «РКСИ» Маргарита Золотовская.

Проект «Цифровое образование» объединяет уже 8 филиалов «Ростелекома» в пяти федеральных округах. На данный момент образовательная программа включает 10 тем цифровой экономики. Партнерами проекта уже стали 20 российских ВУЗов.

#Общество#Новости
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