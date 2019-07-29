Сбежавшего во время конвоирования особо опасного преступника задержали на Кубани

Posted 29 июля 2019, 10:30
Published 29 июля 2019, 10:30
Modified 1 октября 2024, 13:40
Updated 1 октября 2024, 13:40
Обвиняемый в особо жестоком убийстве родного брата Антон Санников сбежал в Армавире 24 июля, его удалось задержать спустя 4 дня в поселке Маяк Краснодарского края.
По задержанию мужчину доставили в отдел полиции, в ближайшее время его передадут инициатору поисков.
Напомним, побег произошел на обменном пункте станции Армавир-2 во время конвоирования заключенного. Санникова обвиняют в убийстве старшего брата с последующим отсечением головы. Голову жертвы убийца спрятал отдельно, чтобы запутать следствие.