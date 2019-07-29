Сбежавшего во время конвоирования особо опасного преступника задержали на Кубани

В Краснодарском крае задержали сбежавшего несколько дней назад при конвоировании особо опасного преступника, сообщается в городском паблике.

Обвиняемый в особо жестоком убийстве родного брата Антон Санников сбежал в Армавире 24 июля, его удалось задержать спустя 4 дня в поселке Маяк Краснодарского края. По задержанию мужчину доставили в отдел полиции, в ближайшее время его передадут инициатору поисков. Напомним, побег произошел на обменном пункте станции Армавир-2 во время конвоирования заключенного. Санникова обвиняют в убийстве старшего брата с последующим отсечением головы. Голову жертвы убийца спрятал отдельно, чтобы запутать следствие.