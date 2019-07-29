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Posted 29 июля 2019, 10:30

Published 29 июля 2019, 10:30

Modified 1 октября 2024, 13:40

Updated 1 октября 2024, 13:40

Сбежавшего во время конвоирования особо опасного преступника задержали на Кубани

29 июля 2019, 10:30
В Краснодарском крае задержали сбежавшего несколько дней назад при конвоировании особо опасного преступника, сообщается в городском паблике.

Обвиняемый в особо жестоком убийстве родного брата Антон Санников сбежал в Армавире 24 июля, его удалось задержать спустя 4 дня в поселке Маяк Краснодарского края.

По задержанию мужчину доставили в отдел полиции, в ближайшее время его передадут инициатору поисков.

Напомним, побег произошел на обменном пункте станции Армавир-2 во время конвоирования заключенного. Санникова обвиняют в убийстве старшего брата с последующим отсечением головы. Голову жертвы убийца спрятал отдельно, чтобы запутать следствие.

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