Сравнение Сальска и Шахт с помойкой вызвало негодование жителей Ростова

Сравнение вызвало негодование жителей Ростова. «Странное сравнение, чем это они достойны?», — написал один из комментаторов. «Там люди второго сорта? Я всю область объехал, практически, вдоль и поперек. Но таких засранных улиц и огромных куч с мусором, как в Ростове, не припомню ни в Шахтах, ни в Сальске», — поддержал другой пользователь.