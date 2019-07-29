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Posted 29 июля 2019, 09:07

Published 29 июля 2019, 09:07

Modified 17 сентября 2022, 16:15

Updated 17 сентября 2022, 16:15

Сравнение Сальска и Шахт с помойкой вызвало негодование жителей Ростова

29 июля 2019, 09:07
Сравнение Сальска и Шахт с помойкой вызвало неодобрение жителей Ростова-на-Дону, фотоснимки свалки с комментариями опубликованы в городском паблике.

Автор поста разместил фотоснимки, сделанные в районе ГПЗ-10 и написал, что «свалка на фото достойна Сальска или Шахт, но никак не Ростова».

«Исчадие срача в районе ГПЗ-10 за магазином Посад. Даже не знаю как это назвать. Меня, как жителя центра, это место повергло в шок», — написал ростовчанин.

Сравнение вызвало негодование жителей Ростова. «Странное сравнение, чем это они достойны?», — написал один из комментаторов. «Там люди второго сорта? Я всю область объехал, практически, вдоль и поперек. Но таких засранных улиц и огромных куч с мусором, как в Ростове, не припомню ни в Шахтах, ни в Сальске», — поддержал другой пользователь.

«Вы как житель центра, иногда сворачивайте с пушкинской и садовой и увидите много интересного», — посоветовал автору поста еще один горожанин.

Напомним, районы-аутсайдеры по ликвидации свалок назвали в Ростовской области.

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