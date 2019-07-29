Сравнение Сальска и Шахт с помойкой вызвало негодование жителей Ростова

Posted 29 июля 2019, 09:07
Published 29 июля 2019, 09:07
Modified 17 сентября 2022, 16:15
Updated 17 сентября 2022, 16:15
Автор поста разместил фотоснимки, сделанные в районе ГПЗ-10 и написал, что «свалка на фото достойна Сальска или Шахт, но никак не Ростова».
«Исчадие срача в районе ГПЗ-10 за магазином Посад. Даже не знаю как это назвать. Меня, как жителя центра, это место повергло в шок», — написал ростовчанин.
Сравнение вызвало негодование жителей Ростова. «Странное сравнение, чем это они достойны?», — написал один из комментаторов. «Там люди второго сорта? Я всю область объехал, практически, вдоль и поперек. Но таких засранных улиц и огромных куч с мусором, как в Ростове, не припомню ни в Шахтах, ни в Сальске», — поддержал другой пользователь.
«Вы как житель центра, иногда сворачивайте с пушкинской и садовой и увидите много интересного», — посоветовал автору поста еще один горожанин.
Напомним, районы-аутсайдеры по ликвидации свалок назвали в Ростовской области.