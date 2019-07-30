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Posted 30 июля 2019, 07:17

Published 30 июля 2019, 07:17

Modified 17 сентября 2022, 16:15

Updated 17 сентября 2022, 16:15

Гроб на улице Новочеркасска оказался пустым

30 июля 2019, 07:17
Сюжет
Эксклюзив
Бесхозный гроб выкинули на улицу в Новочеркасске Ростовской области, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

На улице в Новочеркасске прохожие заметили гроб и вызвали полицию. В соцсетях очевидцы рассказали даже о том, что в гробу находился труп, завернутый в ткань. Пользователи пошутили, что скорее всего, «кто-то передумал умирать или решил приобрести более дорогой гроб». Однако многие сошлись во мнении насчет пустого гроба на улице города: «занимался бизнесом „гробовым“, этот оказался лишним».

«На место выезжали сотрудники полиции. В гробу были только стружки», — отметили в ведомстве.

Ранее скульптор из Ростова-на-Дону Мария Богораз создает мрачные современные фигуры животных.

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