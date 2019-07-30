Гроб на улице Новочеркасска оказался пустым

На улице в Новочеркасске прохожие заметили гроб и вызвали полицию. В соцсетях очевидцы рассказали даже о том, что в гробу находился труп, завернутый в ткань. Пользователи пошутили, что скорее всего, «кто-то передумал умирать или решил приобрести более дорогой гроб». Однако многие сошлись во мнении насчет пустого гроба на улице города: «занимался бизнесом „гробовым“, этот оказался лишним».