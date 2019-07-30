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Posted 30 июля 2019, 09:47

Published 30 июля 2019, 09:47

Modified 1 октября 2024, 12:57

Updated 1 октября 2024, 12:57

Капремонт и проект строительства двух школ обойдется Ростову в 440 млн руб

30 июля 2019, 09:47
Сюжет
Эксклюзив
На капитальный ремонт и разработку проекта строительства двух школ в Ростове-на-Дону потратят более 440 миллионов рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Так, на капитальный ремонт школы № 84 по улице Киргизской выделили 308,7 миллиона рублей, еще 118 миллионов рублей уйдет на ремонт бассейна при школе. Деньги выделили из городского бюджета, подрядчика выберут 6 августа.

Кроме того, 15,9 миллиона рублей выделили на разработку проекта, рабочей документации и проведение инженерных изысканий на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ» в Железнодорожном районе города. На указанном участке появится новая школа на 1,12 тысячи учащихся.

Напомним, на пожарную сигнализацию социальных объектов Ростовской области потратят 10 миллионов рублей.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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