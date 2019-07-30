Капремонт и проект строительства двух школ обойдется Ростову в 440 млн руб

Posted 30 июля 2019, 09:47
Published 30 июля 2019, 09:47
Modified 1 октября 2024, 12:57
Updated 1 октября 2024, 12:57
Так, на капитальный ремонт школы № 84 по улице Киргизской выделили 308,7 миллиона рублей, еще 118 миллионов рублей уйдет на ремонт бассейна при школе. Деньги выделили из городского бюджета, подрядчика выберут 6 августа.
Кроме того, 15,9 миллиона рублей выделили на разработку проекта, рабочей документации и проведение инженерных изысканий на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ» в Железнодорожном районе города. На указанном участке появится новая школа на 1,12 тысячи учащихся.
Напомним, на пожарную сигнализацию социальных объектов Ростовской области потратят 10 миллионов рублей.