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Posted 30 июля 2019, 14:21

Published 30 июля 2019, 14:21

Modified 17 сентября 2022, 16:15

Updated 17 сентября 2022, 16:15

Школьница в Ростове умерла от сердечного приступа

30 июля 2019, 14:21
В Ростове-на-Дону ученица школы №106 умерла во сне от сердечного приступа, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 16-летняя девушка из-за проблем с сердцем умерла во сне в понедельник ночью. Утром родители школьницы забеспокоились, когда та долго не выходила из комнаты. Войдя в комнату дочери, мама обнаружила бездыханное тело ребенка. Прибывшие медики лишь констатировали смерть. Предположительно, причиной смерти стало внезапная остановка сердца.

«Труп направлен на судмедэкспертизу, которая установит точную причину кончины несовершеннолетней», - отметил источник.

Друзья девочки сообщают, что умершая активно занималась спортом, была веселой и доброй.

Ранее СК проверит информацию о смерти школьницы в ростовской больнице.

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