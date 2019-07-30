Школьница в Ростове умерла от сердечного приступа

Posted 30 июля 2019, 14:21
Published 30 июля 2019, 14:21
Modified 17 сентября 2022, 16:15
Updated 17 сентября 2022, 16:15
По предварительной информации, 16-летняя девушка из-за проблем с сердцем умерла во сне в понедельник ночью. Утром родители школьницы забеспокоились, когда та долго не выходила из комнаты. Войдя в комнату дочери, мама обнаружила бездыханное тело ребенка. Прибывшие медики лишь констатировали смерть. Предположительно, причиной смерти стало внезапная остановка сердца.
«Труп направлен на судмедэкспертизу, которая установит точную причину кончины несовершеннолетней», - отметил источник.
Друзья девочки сообщают, что умершая активно занималась спортом, была веселой и доброй.