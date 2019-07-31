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Posted 31 июля 2019, 15:14

Published 31 июля 2019, 15:14

Modified 17 сентября 2022, 16:15

Updated 17 сентября 2022, 16:15

Перевозчик в Ростовской области получал компенсацию за проезд «мертвых душ»

31 июля 2019, 15:14
В Ростовской области транспортная компании незаконно получала компенсации из бюджета, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Кагальницкого района провела проверку работы «Транспортной Компании «Кагальницкая». Она передала в Минтруда региона недостоверную информацию об обеспечении бесплатного проезда граждан.

Между министерством и компанией был заключен контракт, согласно которому ветераны должны ездить бесплатно. За это перевозчику возмещают стоимость услуги.

«На основании предоставленных недостоверных данных, компании компенсировали расходы по перевозке ветеранов, которые умерли», — сказано в сообщении.

От директора организации потребовали устранить нарушения. Также в бюджет вернули деньги, которые выплатили незаконно.

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