Перевозчик в Ростовской области получал компенсацию за проезд «мертвых душ»

Posted 31 июля 2019, 15:14
Published 31 июля 2019, 15:14
Modified 17 сентября 2022, 16:15
Updated 17 сентября 2022, 16:15
Прокуратура Кагальницкого района провела проверку работы «Транспортной Компании «Кагальницкая». Она передала в Минтруда региона недостоверную информацию об обеспечении бесплатного проезда граждан.
Между министерством и компанией был заключен контракт, согласно которому ветераны должны ездить бесплатно. За это перевозчику возмещают стоимость услуги.
«На основании предоставленных недостоверных данных, компании компенсировали расходы по перевозке ветеранов, которые умерли», — сказано в сообщении.
От директора организации потребовали устранить нарушения. Также в бюджет вернули деньги, которые выплатили незаконно.