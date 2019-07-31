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Posted 31 июля 2019, 07:13

Published 31 июля 2019, 07:13

Modified 17 сентября 2022, 16:15

Updated 17 сентября 2022, 16:15

Похолодание ожидается к концу рабочей недели в Ростове

31 июля 2019, 07:13
В Ростове-на-Дону к концу рабочей недели заметно похолодает, сообщил региональный Гидрометцентр.

Еще 31 июля в городе будет +31 С, а в четверг температура воздуха понизится сразу на шесть градусов, до +25 С.

На такой отметке, +25…+26 С, температура воздуха в городе продержится до конца недели. При этом дожди в Ростове ожидаются лишь в среду и воскресенье, в остальные дни сохранится ясная, малооблачная погода.

Начало следующей недели будет дождливым и прохладным, с температурой воздуха не выше +27 С.

Напомним, в Ростове-на-Дону и Ростовской области 31 июля ожидаются ливни с грозами и усилением ветра до 24 метров в секунду. В отдельных районах региона возможен град.

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