Похолодание ожидается к концу рабочей недели в Ростове

Posted 31 июля 2019, 07:13
Published 31 июля 2019, 07:13
Modified 17 сентября 2022, 16:15
Updated 17 сентября 2022, 16:15
Еще 31 июля в городе будет +31 С, а в четверг температура воздуха понизится сразу на шесть градусов, до +25 С.
На такой отметке, +25…+26 С, температура воздуха в городе продержится до конца недели. При этом дожди в Ростове ожидаются лишь в среду и воскресенье, в остальные дни сохранится ясная, малооблачная погода.
Начало следующей недели будет дождливым и прохладным, с температурой воздуха не выше +27 С.
Напомним, в Ростове-на-Дону и Ростовской области 31 июля ожидаются ливни с грозами и усилением ветра до 24 метров в секунду. В отдельных районах региона возможен град.