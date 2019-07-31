Водопад в городе и водный аттракцион: как ливень затопил Ростов

В Ростове девушки оказались заложницами в здании из-за упавшего от сильного ветра дерева. Дело в том, что растение рухнуло на ступеньки при выходе из здания и перегородило проход. Ростовчанки поделились этим в соцсетях и написали, что их спасли проходившие мимо мужчины.