Водопад в городе и водный аттракцион: как ливень затопил Ростов

Posted 31 июля 2019, 18:37
Published 31 июля 2019, 18:37
Modified 11 сентября 2022, 15:14
Updated 11 сентября 2022, 15:14
Водопад на стройке
На улице 23-я Линия на строительной площадке из-за непогоды образовался водопад. С возвышенности грязевые потоки начали стекать на строительную площадку, в результате чего подтопило значительную территорию.
Местные жители с юмором отнеслись к этой ситуации и написали в соцсетях, что теперь нет причин уезжать в другие страны, так как в городе появился свой водопад.
Водный аттракцион
Ситуацию на улице Нансена горожане назвали аттракционом, так как водители не знают, смогут они проехать или нет. Дело в том, что здесь затопило дорогу, поэтому непонятно, какая глубина.
Самые смелые водители призвали остальных не бояться, так как до капота вода не достанет. Один из автолюбителей предупредил, что глубина в 50 сантиметров грозит гидроударом и расколом двигателя пополам.
В целом движение на улице не останавливалось.
Венеция в городе
Жители другой части города назвали город «Венецией» и рассказали, что такое происходит после каждого дождя. На Королева затопило и дорогу и тротуар.
В воде оказалась и остановка общественного транспорта, что затруднило ожидание автобуса. По появившимся фотографиям становится понятно, что по лужам смело шагают те, кто предусмотрительно надел шлепки.
Заложники в городе
В Ростове девушки оказались заложницами в здании из-за упавшего от сильного ветра дерева. Дело в том, что растение рухнуло на ступеньки при выходе из здания и перегородило проход. Ростовчанки поделились этим в соцсетях и написали, что их спасли проходившие мимо мужчины.
При этом при падении дерево задело припаркованный автомобиль. Пользователи в комментариях написали, что пешеходы убрали ветки, чтобы помочь девушкам, в результате чего владелец автомобиля не сможет получить компенсацию.
Центр в воде
Ростовчане рассказали, что пострадал из-за непогоды также центр города, где дороги скрылись под водой. Одна из таких располагается на пересечении Максима Горького и Халтуринского. По словам очевидцев, вода заходит под тротуарную плитку, а машины начали плавать.
Такая же ситуация сложила в парке имени Вити Черевичкина. Все публикации содержат фото, на которых показаны масштабы произошедшего.