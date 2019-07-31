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Posted 31 июля 2019, 18:37

Published 31 июля 2019, 18:37

Modified 11 сентября 2022, 15:14

Updated 11 сентября 2022, 15:14

Водопад в городе и водный аттракцион: как ливень затопил Ростов

31 июля 2019, 18:37
В Ростове-на-Дону в очередной раз ливень затопил несколько улиц и повалил деревья, самые серьезные инциденты в обзоре RostovGazeta.

Водопад на стройке

На улице 23-я Линия на строительной площадке из-за непогоды образовался водопад. С возвышенности грязевые потоки начали стекать на строительную площадку, в результате чего подтопило значительную территорию.

Местные жители с юмором отнеслись к этой ситуации и написали в соцсетях, что теперь нет причин уезжать в другие страны, так как в городе появился свой водопад.

Водный аттракцион

Ситуацию на улице Нансена горожане назвали аттракционом, так как водители не знают, смогут они проехать или нет. Дело в том, что здесь затопило дорогу, поэтому непонятно, какая глубина.

Самые смелые водители призвали остальных не бояться, так как до капота вода не достанет. Один из автолюбителей предупредил, что глубина в 50 сантиметров грозит гидроударом и расколом двигателя пополам.

В целом движение на улице не останавливалось.

Венеция в городе

Жители другой части города назвали город «Венецией» и рассказали, что такое происходит после каждого дождя. На Королева затопило и дорогу и тротуар.

В воде оказалась и остановка общественного транспорта, что затруднило ожидание автобуса. По появившимся фотографиям становится понятно, что по лужам смело шагают те, кто предусмотрительно надел шлепки.

Заложники в городе

В Ростове девушки оказались заложницами в здании из-за упавшего от сильного ветра дерева. Дело в том, что растение рухнуло на ступеньки при выходе из здания и перегородило проход. Ростовчанки поделились этим в соцсетях и написали, что их спасли проходившие мимо мужчины.

При этом при падении дерево задело припаркованный автомобиль. Пользователи в комментариях написали, что пешеходы убрали ветки, чтобы помочь девушкам, в результате чего владелец автомобиля не сможет получить компенсацию.

Центр в воде

Ростовчане рассказали, что пострадал из-за непогоды также центр города, где дороги скрылись под водой. Одна из таких располагается на пересечении Максима Горького и Халтуринского. По словам очевидцев, вода заходит под тротуарную плитку, а машины начали плавать.

Такая же ситуация сложила в парке имени Вити Черевичкина. Все публикации содержат фото, на которых показаны масштабы произошедшего.

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