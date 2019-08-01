Торговый порт в Ростове купила компания с многочисленными нарушениями

Группа компаний «Астон» занимается производством ингредиентов для пищевой промышленности и компонентов для комбикормов. В ее структуре шесть сельхозпредприятий, общая площадь которых порядка 40 тысяч гектаров. Несколько лет назад Россельхознадзор уличил компанию в ненадлежащем хранении зерна и сбыте зерна без декларации.