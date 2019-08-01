rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 августа 2019, 07:52

Published 1 августа 2019, 07:52

Modified 17 сентября 2022, 16:15

Updated 17 сентября 2022, 16:15

Торговый порт в Ростове купила компания с многочисленными нарушениями

1 августа 2019, 07:52
Неоднократно уличенная в нарушениях ГК «Астон» купила торговый порт Ростова-на-Дону, сообщается на сайте компании.

Сделку по покупке 100% доли порта заключила Азово-Донская компания, входящая в ГК «Астон». Приобретение порта площадью свыше 38 тысяч километров и с двумя причалами общей длиной более 275 метров позволит компании значительно увеличить отгрузку зерновых. Ожидается, что после строительства элеваторного комплекса компания сможет отгружать через ростовский торговый порт 4,5 миллиона тонн зерновых в год.

Группа компаний «Астон» занимается производством ингредиентов для пищевой промышленности и компонентов для комбикормов. В ее структуре шесть сельхозпредприятий, общая площадь которых порядка 40 тысяч гектаров. Несколько лет назад Россельхознадзор уличил компанию в ненадлежащем хранении зерна и сбыте зерна без декларации.

В декабре 2018 года в ходе плановой проверки на предприятиях компании выявили 104 нарушения требований в области электроэнергетики и промышленной безопасности, а в марте 2019 года «Астон» оштрафовали за нарушение требований технических регламентов.

ГК «Астон» позиционирует себя как крупнейшего экспортера растительных масел и ведущего переработчика масличных культур, третьего по экспорту российского зерна. Владелец компании входит в десятку богатейших жителей Ростовской области.

Материалы по теме
Радиостанцию за 14 млн рублей купило донское управление МЧСЗдание банка-банкрота «Донинвест» в Новочеркасске купил бизнесмен за 13 млн рублей
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика