Торговый порт в Ростове купила компания с многочисленными нарушениями

Posted 1 августа 2019, 07:52
Published 1 августа 2019, 07:52
Modified 17 сентября 2022, 16:15
Updated 17 сентября 2022, 16:15
Сделку по покупке 100% доли порта заключила Азово-Донская компания, входящая в ГК «Астон». Приобретение порта площадью свыше 38 тысяч километров и с двумя причалами общей длиной более 275 метров позволит компании значительно увеличить отгрузку зерновых. Ожидается, что после строительства элеваторного комплекса компания сможет отгружать через ростовский торговый порт 4,5 миллиона тонн зерновых в год.
Группа компаний «Астон» занимается производством ингредиентов для пищевой промышленности и компонентов для комбикормов. В ее структуре шесть сельхозпредприятий, общая площадь которых порядка 40 тысяч гектаров. Несколько лет назад Россельхознадзор уличил компанию в ненадлежащем хранении зерна и сбыте зерна без декларации.
В декабре 2018 года в ходе плановой проверки на предприятиях компании выявили 104 нарушения требований в области электроэнергетики и промышленной безопасности, а в марте 2019 года «Астон» оштрафовали за нарушение требований технических регламентов.
ГК «Астон» позиционирует себя как крупнейшего экспортера растительных масел и ведущего переработчика масличных культур, третьего по экспорту российского зерна. Владелец компании входит в десятку богатейших жителей Ростовской области.