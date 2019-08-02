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Posted 2 августа 2019, 08:34

Published 2 августа 2019, 08:34

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В Кумженской роще в Ростове обнаружили свалку смертельно опасных химикатов

2 августа 2019, 08:34
Участники одной из общественных экологических организаций обнаружили в Кумженской роще в Ростове-на-Дону свалку смертельно опасных для человека химикатов, информация об этом была опубликована в соцсети.

Так, по словам руководителя регионального отделения «Российского экологического общества» Елены Пелецкой, в известность был сразу поставлен глава Железнодорожного района. «Вместо того, чтобы свалку вывезти, ее слегка присыпали землей», — сообщила Пелецкая.

На опубликованных в соцсети снимках видно, что на упаковках с химикатами значится наименование ликвидированной компании ООО «Хим-Дон». Среди выброшенных химикатов очевидцы обнаружили нонан, который применяется в производстве моторного и ракетного топлива, а также в качестве растворителя и имеющий четвертых класс опасности в воздухе рабочей зоны. Кроме того, в траве оказались упаковки с декалином — крайне токсичным веществом, толулолом, который способен проникать через легкие, поры кожи и вызывать серьезные заболевания нервной системы. Кроме того, на свалке оказались полупустые мешки аммиачной селитры, выпотрошенные мешки триполифосфата натрия, а также прочие неизвестные жидкости в металлических канистрах и бутылках, а также использованные одноразовые материалы, бутылки лабораторные, в том числе разбитые.

«Вчера мы простояли возле свалки минут 20, после этого у нас заболела голова, чувствовалась тошнота, во рту ощущался горький привкус», — рассказала Елена Пелецкая.

На текущей неделе в Ростове-на-Дону неизвестные выбросили крупную партию хлеба на мусорку.

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