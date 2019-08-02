В Кумженской роще в Ростове обнаружили свалку смертельно опасных химикатов

На опубликованных в соцсети снимках видно, что на упаковках с химикатами значится наименование ликвидированной компании ООО «Хим-Дон». Среди выброшенных химикатов очевидцы обнаружили нонан, который применяется в производстве моторного и ракетного топлива, а также в качестве растворителя и имеющий четвертых класс опасности в воздухе рабочей зоны. Кроме того, в траве оказались упаковки с декалином — крайне токсичным веществом, толулолом, который способен проникать через легкие, поры кожи и вызывать серьезные заболевания нервной системы. Кроме того, на свалке оказались полупустые мешки аммиачной селитры, выпотрошенные мешки триполифосфата натрия, а также прочие неизвестные жидкости в металлических канистрах и бутылках, а также использованные одноразовые материалы, бутылки лабораторные, в том числе разбитые.