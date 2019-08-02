Жители Ростова просят спасти погибающие от засухи новые деревья в парке Чуковского

Posted 2 августа 2019, 09:50
Published 2 августа 2019, 09:50
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Так, автор обращения сообщил, что новые деревья в сквере на центральной аллее просто засохли без полива. «Очень жаль потраченные деньги. И внешний вид от этого сильно проиграл. Может быть их можно как-то восстановить, попробовать поливать и они воспрянут». Ростовчанин также попросил спасти эти деревья.
Ранее ростовские активисты организовали флешмоб, цель которого обратить внимание горожан к состоянию аллеи у стадиона «Ростов-Арена». Спустя год после проведения Чемпионата мира по футболу участок земли под аллеей не был передан из федеральной собственности в региональную. За аллеей стало некому ухаживать, что привело к почти полной гибели зеленых насаждений.