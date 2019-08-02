Жители Ростова просят спасти погибающие от засухи новые деревья в парке Чуковского

Так, автор обращения сообщил, что новые деревья в сквере на центральной аллее просто засохли без полива. «Очень жаль потраченные деньги. И внешний вид от этого сильно проиграл. Может быть их можно как-то восстановить, попробовать поливать и они воспрянут». Ростовчанин также попросил спасти эти деревья.