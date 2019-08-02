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Posted 2 августа 2019, 09:50

Published 2 августа 2019, 09:50

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Жители Ростова просят спасти погибающие от засухи новые деревья в парке Чуковского

2 августа 2019, 09:50
Жители Ростова-на-Дону обеспокоены гибелью недавно посаженных в парке Чуковского деревьев, говорится в сообщении, опубликованном в разделе «Благоустройство» на сайте горадминистрации.

Так, автор обращения сообщил, что новые деревья в сквере на центральной аллее просто засохли без полива. «Очень жаль потраченные деньги. И внешний вид от этого сильно проиграл. Может быть их можно как-то восстановить, попробовать поливать и они воспрянут». Ростовчанин также попросил спасти эти деревья.

Ранее ростовские активисты организовали флешмоб, цель которого обратить внимание горожан к состоянию аллеи у стадиона «Ростов-Арена». Спустя год после проведения Чемпионата мира по футболу участок земли под аллеей не был передан из федеральной собственности в региональную. За аллеей стало некому ухаживать, что привело к почти полной гибели зеленых насаждений.

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