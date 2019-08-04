Ростовчане возмутились поведением цыганки, кормившей ребенка грудью у всех на виду

Posted 4 августа 2019, 10:04
Published 4 августа 2019, 10:04
Modified 17 сентября 2022, 16:16
Updated 17 сентября 2022, 16:16
По словам очевидца, в автобусе № 85, в котором он ехал, находилась женщина-цыганка с ребенком. Пассажирка очень громко разговаривала по телефону, чем раздражала других. Но больше всего людей возмутило то, что девушка, никого не стесняясь, начала кормить ребенка грудью.
«Эстетически неприятно, не гигиенично, ибо перед кормлением грудь надо обрабатывать мирамистином во избежание попадания инфекции, провоцирующей у детей стоматит, или всякие стафилококки, и это банальное отсутствие культуры», — прокомментировал сообщение один из подписчиков.
«Я бы ещё поняла, если бы это был совсем грудничок, но тут уже годовалый малыш, которому с лёгкостью можно дать перекусить то же яблоко или булку», - написала еще одна ростовчанка.
«Да кормит и кормит, блин, вам реально нечем заняться, чем ещё о таком думать», — не согласился с возмущающимися один из комментаторов.