Ростовчане возмутились поведением цыганки, кормившей ребенка грудью у всех на виду

По словам очевидца, в автобусе № 85, в котором он ехал, находилась женщина-цыганка с ребенком. Пассажирка очень громко разговаривала по телефону, чем раздражала других. Но больше всего людей возмутило то, что девушка, никого не стесняясь, начала кормить ребенка грудью.