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Posted 5 августа 2019, 10:34

Published 5 августа 2019, 10:34

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Ростовская модель Виктория Лопырева в купальнике нашла смысл жизни

5 августа 2019, 10:34
Модель Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону поделилась с подписчиками смыслом жизни, сообщается в Instagram девушки.

Ростовчанка опубликовала снимок, на котором она стоит в белом купальнике. «Только то, что делает вас счастливыми, имеет смысл», — написала Лопырева.

Многие пользователи в комментариях написали, что является смыслом для них. Прозвучало, что это дети, отдых, плавание и рисование.

«Грудь, как у порно актрисы», — написал один из подписчиков, отклонившись от темы. В целом фотография набрала почти 30 тысяч лайков.

Ранее подписчики Лопыревой «нашли у нее» булимию.

#Общество#Новости
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