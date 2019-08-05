Ростовская модель Виктория Лопырева в купальнике нашла смысл жизни

Posted 5 августа 2019, 10:34
Published 5 августа 2019, 10:34
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Ростовчанка опубликовала снимок, на котором она стоит в белом купальнике. «Только то, что делает вас счастливыми, имеет смысл», — написала Лопырева.
Многие пользователи в комментариях написали, что является смыслом для них. Прозвучало, что это дети, отдых, плавание и рисование.
«Грудь, как у порно актрисы», — написал один из подписчиков, отклонившись от темы. В целом фотография набрала почти 30 тысяч лайков.
Ранее подписчики Лопыревой «нашли у нее» булимию.