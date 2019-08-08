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Posted 8 августа 2019, 14:09

Published 8 августа 2019, 14:09

Modified 17 сентября 2022, 16:18

Updated 17 сентября 2022, 16:18

Поисковики в Ростовской области случайно откопали огромный немецкий бункер

8 августа 2019, 14:09
Еще одно подземное укрытие немецких солдат времен Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области, сообщило сообщество «Миус-фронт».

Поисковики рыли простой окоп и на глубине трех метров случайно обнаружили подземное укрытие.

По предварительной оценке, найденное подземелье огромных размеров и в нем мог укрываться не один десяток немецких солдат.

Отмечается, что поисковики начали исследование находки.

Напомним, несколько дней назад поисковики Миус-фронта в Ростовской области на глубине 2,5 метра обнаружили подземное укрытие солдат Вермахта, у входа в подземное укрытие лежал шлем немецкого пехотинца.

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