Поисковики в Ростовской области случайно откопали огромный немецкий бункер

Posted 8 августа 2019, 14:09
Published 8 августа 2019, 14:09
Modified 17 сентября 2022, 16:18
Updated 17 сентября 2022, 16:18
Поисковики рыли простой окоп и на глубине трех метров случайно обнаружили подземное укрытие.
По предварительной оценке, найденное подземелье огромных размеров и в нем мог укрываться не один десяток немецких солдат.
Отмечается, что поисковики начали исследование находки.
Напомним, несколько дней назад поисковики Миус-фронта в Ростовской области на глубине 2,5 метра обнаружили подземное укрытие солдат Вермахта, у входа в подземное укрытие лежал шлем немецкого пехотинца.