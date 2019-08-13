Увеличение запаса креветки в Азовском море прогнозируют ученые

Posted 13 августа 2019, 10:47
Published 13 августа 2019, 10:47
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Сотрудники института исследовали состояние промысловых видов креветок в Азовском и Черном морях.
На юге массовыми видами креветок, имеющими промысловое значение, являются каменная и травяная черноморские. Во время исследования ученые зафиксировали высокую численность травяной креветки, популяции которой находились в стадии нереста. При этом в уловах отмечали большое количество молоди, что говорит о высоком воспроизводственном потенциале популяции и хороших перспективах для увеличения численности креветки.
Отмечается, что качественные и количественные характеристики популяций креветок позволяют ожидать рост их запасов в Азовском и Черном морях в ближайшие годы.