Увеличение запаса креветки в Азовском море прогнозируют ученые

На юге массовыми видами креветок, имеющими промысловое значение, являются каменная и травяная черноморские. Во время исследования ученые зафиксировали высокую численность травяной креветки, популяции которой находились в стадии нереста. При этом в уловах отмечали большое количество молоди, что говорит о высоком воспроизводственном потенциале популяции и хороших перспективах для увеличения численности креветки.