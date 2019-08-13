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Posted 13 августа 2019, 10:47

Published 13 августа 2019, 10:47

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Увеличение запаса креветки в Азовском море прогнозируют ученые

13 августа 2019, 10:47
В ближайшие несколько лет в Азовском море увеличатся запасы креветки, сообщила пресс-служба Азовского НИИ рыбного хозяйства.

Сотрудники института исследовали состояние промысловых видов креветок в Азовском и Черном морях.

На юге массовыми видами креветок, имеющими промысловое значение, являются каменная и травяная черноморские. Во время исследования ученые зафиксировали высокую численность травяной креветки, популяции которой находились в стадии нереста. При этом в уловах отмечали большое количество молоди, что говорит о высоком воспроизводственном потенциале популяции и хороших перспективах для увеличения численности креветки.

Отмечается, что качественные и количественные характеристики популяций креветок позволяют ожидать рост их запасов в Азовском и Черном морях в ближайшие годы.

Напомним, с прилавков Ростова практически исчезла местная рыба.

#Экономика#Новости
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