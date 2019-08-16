Власти Ростовской области рассказали, сколько стоит перезапустить «Евродон»

Posted 16 августа 2019, 08:22
Published 16 августа 2019, 08:22
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
«На перезапуск агрохолдинга потребуется восемь миллиардов», — отметил Гончаров. Сейчас производство стоит, вся индейка была уничтожена. Возобновить работу на предприятии хотят три крупных инвестора, их имена не пока не озвучиваются.
Сейчас «Евродон» принадлежит «Внешэкономбанку». Если банк не договорится о продаже компании (ориентировочная стоимость — 10 миллиардов рублей), то будет вынужден поставить на мощности управляющую компанию.