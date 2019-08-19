Полузащитник «Ростова» Александр Зуев рассказал о грубости арбитра

По словам футболиста, он боролся за верховой мяч с несколькими соперниками, когда получил удар локтем в глаз. Из-за травмы через какое-то время игроку пришлось попросить о замене.
«Удивился, когда арбитр подошёл и сказал: „Хватит валяться, не хочу много времени добавлять“. Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизода», — цитирует Зуева издание.
Полузащитник «Ростова» также рассказал, что в воскресенье у него было сильное кровотечение, но спустя сутки образовалась гематома и глаз заплыл. «Хочу передать большой привет арбитру и извиниться, что слишком долго лежал. Мне жаль, что арбитру пришлось париться с добавленным временем», — сообщил футболист.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Ростов» в воскресенье проиграл в матче против «Уфы» со счетом 2:0.