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Полузащитник «Ростова» Александр Зуев рассказал о грубости арбитра

19 августа 2019, 19:46
Фото: fc-rostov.ru
Полузащитник ФК «Ростов» Александр Зуев продемонстрировал травму лица, которую получил во время матча 6-го тура чемпионата России с «Уфой», говорится в материале на официальном сайте футбольного клуба.

По словам футболиста, он боролся за верховой мяч с несколькими соперниками, когда получил удар локтем в глаз. Из-за травмы через какое-то время игроку пришлось попросить о замене.

«Удивился, когда арбитр подошёл и сказал: „Хватит валяться, не хочу много времени добавлять“. Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизода», — цитирует Зуева издание.

Полузащитник «Ростова» также рассказал, что в воскресенье у него было сильное кровотечение, но спустя сутки образовалась гематома и глаз заплыл. «Хочу передать большой привет арбитру и извиниться, что слишком долго лежал. Мне жаль, что арбитру пришлось париться с добавленным временем», — сообщил футболист.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Ростов» в воскресенье проиграл в матче против «Уфы» со счетом 2:0.

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