Полузащитник «Ростова» Александр Зуев рассказал о грубости арбитра

«Удивился, когда арбитр подошёл и сказал: „Хватит валяться, не хочу много времени добавлять“. Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизода», — цитирует Зуева издание.