Ростовчанина задержали за избиение двухлетнего ребенка сожительницы

Posted 19 августа 2019, 08:16
Published 19 августа 2019, 08:16
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
С 15 по 17 августа из-за неприязненных отношений 27-летний злоумышленник несколько раз толкнул мальчика. Ребенок ударялся головой и телом о мебель.
«Пострадавший получил множество травм, его доставили в больницу. Мальчику оказывают необходимую помощь», — сказано в сообщении.
По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 10 лет заключения. Сейчас решается вопрос об аресте нападавшего. В данный момент проводятся следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростове-на-Дону трое мужчин и одна женщина до полусмерти избили случайного прохожего.