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Posted 19 августа 2019, 08:16

Published 19 августа 2019, 08:16

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Ростовчанина задержали за избиение двухлетнего ребенка сожительницы

19 августа 2019, 08:16
В Целинском районе задержали местного жителя за избиение маленького ребенка, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области.

С 15 по 17 августа из-за неприязненных отношений 27-летний злоумышленник несколько раз толкнул мальчика. Ребенок ударялся головой и телом о мебель.

«Пострадавший получил множество травм, его доставили в больницу. Мальчику оказывают необходимую помощь», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 10 лет заключения. Сейчас решается вопрос об аресте нападавшего. В данный момент проводятся следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове-на-Дону трое мужчин и одна женщина до полусмерти избили случайного прохожего.

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