В Ростове планируют убрать «свистков» для водителей автобусов

Ермашов сообщил, что в городе планируют автоматизировать систему транспорта: водители будут узнавать, вкладываются ли в график, с помощью планшета, а не от «свистков» на остановках. Кроме того, в Ростове планируют установить дополнительные комплексы фотовидеофиксации, чтобы они помогали наказывать нарушителей, выезжающих на полосу для общественного транспорта. «Сроков нет. Работаем над этим вопросом», — добавил директор.