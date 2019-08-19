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Posted 19 августа 2019, 07:29

Published 19 августа 2019, 07:29

Modified 1 октября, 15:16

Updated 1 октября, 15:16

В Ростове планируют убрать «свистков» для водителей автобусов

В Ростове планируют убрать «свистков» для водителей автобусов

19 августа 2019, 07:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове планируют заменить людей, сообщающих водителям на остановках о времени движения ближайшего транспорта на планшеты, сообщил корреспонденту директор департамента транспорта Ростова Христфор Ермашов.

Ермашов сообщил, что в городе планируют автоматизировать систему транспорта: водители будут узнавать, вкладываются ли в график, с помощью планшета, а не от «свистков» на остановках. Кроме того, в Ростове планируют установить дополнительные комплексы фотовидеофиксации, чтобы они помогали наказывать нарушителей, выезжающих на полосу для общественного транспорта. «Сроков нет. Работаем над этим вопросом», — добавил директор.

В перспективе эти изменения должны помочь общественному транспорту двигаться регулярнее, не простаивая на остановках.

#Город#Эксклюзив#Новости
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