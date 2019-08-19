В Ростове планируют убрать «свистков» для водителей автобусов

Posted 19 августа 2019, 07:29
Published 19 августа 2019, 07:29
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
Ермашов сообщил, что в городе планируют автоматизировать систему транспорта: водители будут узнавать, вкладываются ли в график, с помощью планшета, а не от «свистков» на остановках. Кроме того, в Ростове планируют установить дополнительные комплексы фотовидеофиксации, чтобы они помогали наказывать нарушителей, выезжающих на полосу для общественного транспорта. «Сроков нет. Работаем над этим вопросом», — добавил директор.
В перспективе эти изменения должны помочь общественному транспорту двигаться регулярнее, не простаивая на остановках.