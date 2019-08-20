Ростовская гимназия оказалась на грани закрытия​

Смирнов сообщил, что гимназии № 35 не хватило средств на оплату налогов. Выделенные деньги исчезли из бюджета учебного учреждения, в их присвоении подозревают бухгалтера организации.
«Счета заблокированы налоговыми органами. Если не погасить долги, она просто не сможет функционировать. Пока проводится следствие, дополнительно выделят средства. Гимназия-то должна работать», — рассказал Смирнов. По его словам, сегодня дополнительно из бюджета выделили 13,4 миллиона рублей — именно столько задолжала гимназия налоговой с учетом пени и штрафов.
Представитель гимназии сообщил, что информация о выделении средств прошла, но официальных документов пока не было. «Подробности не могу вам рассказать, идет расследование уголовного дела», — добавил он.