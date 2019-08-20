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Ростовская гимназия оказалась на грани закрытия​

20 августа 2019, 13:50
Фото: pixabay.com
Ростовской гимназии выделили 13,4 миллиона рублей, чтобы она расплатилась с долгами по налогам, рассказал корреспонденту RostovGazeta депутат городской думы Сергей Смирнов.​

Смирнов сообщил, что гимназии № 35 не хватило средств на оплату налогов. Выделенные деньги исчезли из бюджета учебного учреждения, в их присвоении подозревают бухгалтера организации.

«Счета заблокированы налоговыми органами. Если не погасить долги, она просто не сможет функционировать. Пока проводится следствие, дополнительно выделят средства. Гимназия-то должна работать», — рассказал Смирнов. По его словам, сегодня дополнительно из бюджета выделили 13,4 миллиона рублей — именно столько задолжала гимназия налоговой с учетом пени и штрафов.​

Представитель гимназии сообщил, что информация о выделении средств прошла, но официальных документов пока не было. «Подробности не могу вам рассказать, идет расследование уголовного дела», — добавил он.

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