Ростовская гимназия оказалась на грани закрытия​

«Счета заблокированы налоговыми органами. Если не погасить долги, она просто не сможет функционировать. Пока проводится следствие, дополнительно выделят средства. Гимназия-то должна работать», — рассказал Смирнов. По его словам, сегодня дополнительно из бюджета выделили 13,4 миллиона рублей — именно столько задолжала гимназия налоговой с учетом пени и штрафов.​