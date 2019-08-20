Зарплата россиян продолжает расти — Росстат

Однако по сравнению с июнем текущего года этот показатель уменьшился на 7,2%. За первые шесть месяцев 2019 года зарплата выросла на 2,1% за год.
Отмечается, что в июле средняя номинальная зарплата в России составила 45,9 тысячи рублей. Сейчас мечтой для большинства россиян является заработок 1 тысяча долларов, хотя жители некоторых не самых развитых стран зарабатывают больше.
Сумма в 66 тысяч рублей в месяц может удовлетворить потребности россиян. Они смогут копить на крупные покупки и откладывать деньги.
Во время опроса мужчины в среднем назвали сумму 68,6 тысячи рублей, а женщины — 64,2 тысячи.