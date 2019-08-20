rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зарплата россиян продолжает расти — Росстат

20 августа 2019, 13:30
Фото: pixabay.com
В России в июле реальная начисленная заработная плата выросла по сравнению с таким же периодом 2018 года на 3,5%, сообщает издание «Новые известия», ссылаясь на Росстат.

Однако по сравнению с июнем текущего года этот показатель уменьшился на 7,2%. За первые шесть месяцев 2019 года зарплата выросла на 2,1% за год.

Отмечается, что в июле средняя номинальная зарплата в России составила 45,9 тысячи рублей. Сейчас мечтой для большинства россиян является заработок 1 тысяча долларов, хотя жители некоторых не самых развитых стран зарабатывают больше.

Сумма в 66 тысяч рублей в месяц может удовлетворить потребности россиян. Они смогут копить на крупные покупки и откладывать деньги.

Во время опроса мужчины в среднем назвали сумму 68,6 тысячи рублей, а женщины — 64,2 тысячи.

Материалы по теме
Следствие в Ростове начало проверку из-за невыплаты морякам зарплатыЗарплаты сотрудников Роскосмоса в десять раз выше средней по стране
#Новости#Илья Ульянов#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28